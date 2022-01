I otte år har Kristian Ishøy haft sin vinbar, og han har aldrig før taget sine haveting indenfor. Selv potteplanterne har stået samme sted som altid. Men nu er han havnet i noget af et mysterium.

Og faktisk er han lidt mundlam.

Det grundlæggende i sagen er, at hans to speciallavede vintønder – som i mange år har prydet facaden på D'Wine i Aalborg, i denne uge er blevet stjålet.

Men siden har sagen forgrenet sig. Tilbage står Kristian med mange spørgsmål.

Kristian Ishøy. Foto: Privatfoto Vis mere Kristian Ishøy. Foto: Privatfoto

»Det her er dybt besynderligt, og jeg synes faktisk, det er lidt åndssvagt det hele.«

Lad os spole i tiden.

Onsdag 19. januar er Kristian ikke på arbejde som vanligt. Han ligger coronasyg og ved derfor ikke, at hans vintønder er væk. Det finder han først ud af, da hans restaurantchef ringer.

»Jeg var helt paf. Jeg anede ikke, hvad hun snakkede om, så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Men tønderne var altså væk, og vi skyndte os selvfølgelig at politianmelde sagen.«

»Jeg ved også, at baren overfor har noget overvågning, så jeg tænkte, at der sikkert kan findes noget dér.«

Senere onsdag kommer en nabo til D'Wine ned og bibringer nyt til sagen. Vedkommende havde set en person køre afsted med vintønderne på et elløbehjul om natten.

»Det forstår jeg ikke. De vejer altså 35 kilo stykket. Jeg har faktisk lyst til at se, hvordan det er sket. Det må have set fuldstændig åndssvagt ud. Det må have været et helvede at fragte. Det lyder meget uhåndterligt.«

»Det kræver mere end en brandert.«

Kristian ved ikke, om den ukendte person har taget begge tønder med sig. Men han overdrager informationerne til politiet og afventer.

Men så tager sagen igen drejning – og torsdag får Kristian en opringning fra en af sine ansatte.

»Hun fortalte, at hun lige var gået forbi en lejlighed, hvor terrassedøren stod åbent. Hun kiggede tilfældigvis ind og så, at vores ene vintønde stod i stuen med en plante ovenpå.«

»Det er helt vildt. Sandsynligheden for, at det sker, er jo ufatteligt lille.«

Igen henvender Kristian sig til politiet, og den viser sig at være god nok. Det er Kristians tønde, der står i stuen.

»Så den har politiet inddraget. Det er jo dejligt – men vi mangler stadig en,« lyder konstateringen lørdag formiddag fra Kristian, der, trods det opsigtsvækkende mysterium, er træt af sagen.

»I bund og grund irriterer det mig grænseløst, for folk skal holde fingrene for sig selv. Det er nogle tønder, som jeg og mine kunder har et tilhørsforhold til.«

Tønderne har en værdi på 3.000 kroner stykket. Men det skænker Kristian ikke en tanke.

Den ene tønde er tilbage - men mangler dens følgesvend. Foto: Privatfoto Vis mere Den ene tønde er tilbage - men mangler dens følgesvend. Foto: Privatfoto

»Jeg har fået dem specialdesignet af min vinleverandør. Bordpladerne er indgraveret med vores logo – og så er de malet og olierede. For mig er det meget mere end to tønder.«

Kristian ved ikke, hvordan den ene tønde er havnet i den føromtalte stue. Da politiet efterforsker sagen, kan han ikke få noget at vide.

Han har også selv taget sagen i egen hånd og udlovet en dusør på en masse en gode vine. Det har han gjort i et opslag på Facebook, hvor det efterfølgende er »gået amok«, som han siger.

»Når jeg ligger ting op, plejer jeg ikke at få 300+ delinger. Det har accelereret helt vildt.«

»Bare jeg får dem igen. Og så gider jeg heller ikke gøre mere ved sagen – så orker jeg ikke engang en politianmeldelse, for så er tilfreds over at have fået dem igen.«