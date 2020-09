35-årige Kristian Steiner har de sidste tre år haft en skilsmissesag kørende med sin ekskone, så da han lørdag faldt over hjemmesiden morsmanual.dk, fik han en knude i maven.

På hjemmesiden, som er blevet oprettet den 4. juli i år, kunne han nemlig se, hvordan mødre i skilsmisse blev rådet til at følge en bestemt strategi, der ville give dem fuld forældremyndighed, bopælsret og samtidig afskaffe barnets samvær med faren.

»Nu sidder jeg selv i en skilsmisse med en fireårig søn i midten, og når man så ser sådan noget blive lagt op, bliver man lidt mistroisk omkring, hvem der egentlig kæmper for hvem,« siger Kristian Steiner, der bor i Ballerup nordvest for København.

Og Kristian Steiner er ikke den eneste, der er faldet over morsmanual.dk.

»Sådan nedbringer eller afskaffer du barnets samvær« står der på hjemmesiden. Foto: Screenshot/morsmanual.dk Vis mere »Sådan nedbringer eller afskaffer du barnets samvær« står der på hjemmesiden. Foto: Screenshot/morsmanual.dk

Flere af B.T.s læsere har henvendt sig om netop denne hjemmeside, hvor man som mor blandt andet bliver opfordret til at skabe en falsk konflikt og aldrig frivilligt indgå aftaler med faren.

Der er på forsiden opstillet fem punkter til mødrene, der skal hjælpe dem med at få skubbet faren helt ud af billedet – faren, der altså – ifølge punkt tre – 'som udgangspunkt ikke har ret til alverden'.

»Jeg har kontakt til andre fædre i samme situation som mig, og man er hele tiden opmærksom på, hvis der er noget, der kan true ens situation med børnene, og så bliver man urolig for, hvilke organisationer der kæmper imod en,« siger den bekymrede far.

Der bliver henvist til en lang række professionelle partsrepræsentanter og organisationer på siden, så det kan tolkes, som om de støtter holdningerne og rådene, der præsenteres på hjemmesiden.

Screenshot af 'de 5 punkter' på hjemmesiden morsmanual.dk, der senere på siden bliver uddybet punkt for punkt. Vis mere Screenshot af 'de 5 punkter' på hjemmesiden morsmanual.dk, der senere på siden bliver uddybet punkt for punkt.

Men det er langt fra virkeligheden.

En af de organisationer, der bliver henvist til på morsmanual.dk, er Mødrehjælpen.

Men vicedirektør i Mødrehjælpen Trine Schaldemose fortæller til B.T., at Mødrehjælpen »tager dyb afstand til det, der står på den hjemmeside«.

»Det er absolut ikke noget, der lægger op til barnets bedste. Det er kun noget, der skader børnene. Jeg vil forsøge at få vores navn fjernet fra den, for vi ønsker ikke at blive associeret med den side,« siger vicedirektøren og fortæller, at det er en misforståelse, at Mødrehjælpen kun rådgiver mødre, da de rådgiver begge parter uvildigt og altid med afsæt i børnenes bedste.

Screenshot fra hjemmesiden morsmanual.dk om, hvordan man kan få den fulde forældremyndighed. Vis mere Screenshot fra hjemmesiden morsmanual.dk om, hvordan man kan få den fulde forældremyndighed.

»Det er meget problematisk. Jeg bliver faktisk rigtig ked af det. Jeg tænker på, når man netop er sårbar og finder sådan en hjemmeside, kan man godt uden at ønske det blive fanget ind af det,« siger Trine Schaldemose, inden hun fortsætter:

»Og det er synd, hvis man tager imod de råd, hjemmesiden kommer med, for så kan man komme til at skabe unødige konflikter for sig selv og sine børn. Den kan for mig at se kun give dårlige skilsmisser både for børn og voksne.«

Hjemmesiden generaliserer ifølge Trine Schaldemose alle fædre som værende dårlige fædre – og det, man skal være allermest varsom med i skilsmisser, er netop at generalisere, siger hun, inden hun afslutter:

»Men det er svært at tilsidesætte egne følelser. Det er derfor, det er så sårbart, og derfor, sådan en hjemmeside er så farlig.«

Det har ikke været muligt for B.T. at finde frem til personen bag hjemmesiden, men spørgsmål er fremsendt via en kontaktformular på hjemmesiden samt DK Hostmaster. B.T. afventer stadig svar.