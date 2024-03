Kristeligt Dagblad fjerner alle de artikler, hvor der er fundet eksempler på plagiat, skriver mediet.

I 14 artikler leveret til Kristeligt Dagblad har freelancejournalist Lasse Skytt brugt citater fra andre medier uden henvisning og dermed plagieret.

Det skriver Kristeligt Dagblad selv at have gennemgået de 49 artikler, som journalisten har skrevet for mediet.

De 14 artikler er nu blevet fjernet fra Kristeligt Dagblads hjemmeside. Der er tale om artikler fra perioden august 2017 til februar 2024.

Gennemgangen af artiklerne blev sat i gang, efter at avisen fandt seks artikler, hvor der blandt andet manglede kildehenvisninger. Her var der tale om seks artikler skrevet af den samme freelancejournalist publiceret i 2023.

Lasse Skytt har ikke ønsket at udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt over for Kristeligt Dagblad. Men ifølge avisens chefredaktør, Jeppe Duvå, har han erkendt fejlene.

- Hans svar bekræftede vores mistanke om, at der er tale om ret omfattende plagiat, og det medfører – hvilket vel er overflødigt at sige – at samarbejdet med freelanceren er slut, siger Jeppe Duvå til Kristeligt Dagblad.

Lasse Skytt har hovedsageligt skrevet om forhold i Island og Ungarn.

Et af eksemplerne er et interview med den tidligere islandske præsident Ólafur Ragnar Grímsson. Her kunne samtlige citater ifølge Kristeligt Dagblad henføres til andre islandske og engelsksprogede medier.

Tidligere mandag kom det frem, at Jyllands-Posten har fundet eksempler på plagiat i mindst tre artikler, som journalisten har skrevet.

Avisens ansvarshavende chefredaktør, Marchen Neel Gjertsen, blev kontaktet af Kristeligt Dagblad. Herefter gik Jyllands-Posten i gang med at undersøge sagen.

Journalisten har erkendt fejlen over for Jyllands-Posten, siger Marchen Neel Gjertsen til sin egen avis.

- Det drejer sig om citater, der fremstår, som om de er blevet sagt til Jyllands-Posten, men i virkeligheden er de blevet stjålet fra andre medier. Det er selvfølgelig meget graverende, siger Marchen Neel Gjertsen.

Den pågældende journalist har også udført arbejde for aviserne Berlingske, Information og Weekendavisen, skriver mediet Journalisten. De vil alle undersøge journalistens arbejde.

/ritzau/