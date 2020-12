Søndag aften blev der indkaldt til akut online krisemøde i EU, hvor der skal tages stilling til, hvorvidt man skal lave en koordineret indsats om at lukke for alle rejser ud af Storbritannien, hvor en ny corona-mutation for alvor har fået fat.

Irland, Tyskland, Belgien, Italien, Holland og Frankrig er blandt nogle af de lande, der har lukket for rejser ind og ud af Storbritannien. Nu forventes det, at EU kommer med en samlet udmelding. Mødet holdes mandag formiddag.

Situationen er ifølge de britiske myndigheder så alarmerende, at man har lukket London og det sydlige England fuldstændig ned.

60-70 procent af de smittede i London er nu smittet med den nye corona-mutation, som ifølge Nervetag, der analyserer smitterisikoen i Storbritannien, vurderes som 70% mere smitsom end den hidtidige variant af covid-19.

B.T. der har været til stede i London, har løbende fortalt om den eskalerende sundhedskrise, og BT’s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har ved flere lejligheder understreget, at briterne i dagevis har hejst det røde alarm flag i forhold til situationens alvor.

Smitten har allerede spredt sig fra England, og både Danmark og Holland har konstateret smitte med den muterede virus. I Danmark kender man i skrivende stund til ni tilfælde, hvor en dansker har været smittet med mutationen. Seks i Storkøbenhavn og tre i Nordjylland.

Derfor undrer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, sig over, at EU og den danske regering ikke har reageret hurtigere på alarmklokkerne fra Storbritannien, da de også i flere dage har vidst, at mutationen er fundet i Danmark.

»Man må gå ud fra, at regeringen har vurderet, at situationen ikke var alvorlig. Man må have vurderet, at der ikke var et akut behov for at advare den danske befolkning. Det ved vi så i dag, at der er. Ellers ville en lang række lande ikke lukke ned for Storbritannien,« mener Jakob Illeborg.

»Det undrer mig, at der bliver holdt et pressemøde i fredags, hvor mutationen overhovedet ikke bliver nævnt, selvom regeringen vidste, at den var fundet i Danmark, og at situationen i Storbritannien var alvorlig« siger Jakob Illeborg.

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, frygter et kollaps af hele sundhedssystemet, der ellers har kunnet holde til mosten indtil videre. Sundhedsministeren har også sagt, at den ekstreme lockdown, hvor borgere i London og det sydøstlige England skal blive indendørs og ikke må forlade landet, kan vare i flere måneder, indtil vaccinationen er blevet rullet fuldstændig ud.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at mutationen er farligere end den oprindelige coronavirus – den smitter 'bare' meget mere, og det i sig selv kan komme til at presse sundhedssystemer, der i forvejen har svært ved at følge med.

Foruden den alarmerende smitsomhed er der én ting, som kan vise sig at være rigtig bekymrende.

På et pressemøde lørdag aften var den britiske regerings videnskabelige chefrådgiver, Sir Patrick Vallance, ude at sige, at han frygter, at vaccinen i teorien kan være mindre effektiv over for det muterede virus. Men der er ingen beviser for dette endnu.