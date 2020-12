Storbritannien er på den anden ende på grund af frygten for, at en muteret udgave af coronavirus slår rod.

En muteret udgave, som smitter mere end andre covid 19-varianter, og som myndighederne frygter en kommende vaccine ikke vil virke imod.

Det fortæller B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Den nye mutation smitter hurtigere end andre coronatyper. Det forlyder, at man overvejer at lukke Storbritannien helt ned,« siger Jakob Illeborg, der befinder sig i London.

Boris Johnson Foto: MATT DUNHAM Vis mere Boris Johnson Foto: MATT DUNHAM

Senest har premierminister Boris Johnson holdt krisemøde med sit kabinet om corona-situationen i landet herunder den nye variant.

Kabinettet består af premierministeren og resten af regeringstoppen herunder de relevante ministre.

»Uden at gøre det mere dramatisk end det er, så holder de ikke krisemøde lige før jul, og med Brexit hængende om ørerne, uden grund. Flere britiske aviser kalder det 'alarmerende',« siger han.

Ifølge en kilde, som Daily Telegraph har talt med, kan der være nye restriktioner på vej – blandt andet forbud mod at rejse ind og ud af London.

Tirsdag blev London lukket ned med kort varsel på grund af en ‘eksponentiel spredning i storbyen’.

De ellers fyldte gader er tomme, pubber er lukkede, og englænderne kan heller ikke se fodbold på stadion.

»London er en spøgelsesby, men englænderne er også klar over, at der skal gøres noget, for at det ikke stikker af,« siger Jakob Illeborg.

Den muterede udgave af coronavirus har spredt sig fra det sydlige England.

I britiske medier sammenlignes mutationen med den, der forekom hos danske mink og forårsagede aflivningen af 17 millioner dyr. Men denne mutation er ikke relateret til mink. Hvor den stammer fra ved man ikke.

Der er dog ikke grund til panik – endnu.

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, understregede tidligere på ugen, at der endnu ikke er belæg for at sige, at den muterede variant kan trodse de godkendte vacciner.

Men for at være på den sikre side øger den britiske regering restriktionerne, samtidig med at forskere forsøger at blive klogere på den nye muterede variant. Det sker i det topsikrede laboratorie i Porton Down.

Der er i Danmark konstateret ni tilfælde af den muterede variant, kunne Statens Serum Institut meddele tirsdag.