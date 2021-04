For knap to uger siden blev rejserestriktionerne ændret, så hele verden ikke længere var rød.

Men hos Købmand Hansens Ferieudlejning har genåbningen af rejseaktiviteten ind og ud af Danmark ikke haft nogen positiv effekt.

Bureauet, der udlejer feriehuse ved Henne Strand tæt på Esbjerg, skrev to dage efter aftalen ud til alle tyske turister, der havde reserveret et sommerhus fra slutningen af april til midten af juni.

Tyskerne blev bedt om at tage stilling til, om de troede, de kunne få lov at krydse grænsen eller ej.

Den nye aftale betyder nemlig, at det er den aktuelle smittesituation i landet – i det her tilfælde Tyskland – som afgør, hvorvidt man skal i isolation efter indrejse.

Og svaret der kom tilbage fra de tyske turister var ikke just opmuntrende.

»I sidste uge fik vi en storm af e-mails, og 88 procent har enten ombooket eller annulleret deres reservation, og det betyder nu, at vi har en maj og en juni, som er smadret. Det er arbejdspladser, vi snakker om, og bundlinjen er, at vi har tomme huse,« siger Lars Ravnholt, der er bureauchef hos Købmand Hansens Ferieudlejning til Jydske Vestkysten.

I branchen havde man håbet på, at tyskere, der havde et lejebevis til en dansk feriebolig, kunne få lov at krydse grænsen – uanset smittesituationen. Den mulighed var der nemlig sidste sommer.

Det forslag tog flere borgerlige partier da også med til forhandlingerne, men det blev altså ikke en del af den endelige aftale.

Fra 26. juni forventes det dog, at der er blevet implementeret coronapas i EU, som betyder, at EU-borgere vil kunne holde sommerferie i Danmark.