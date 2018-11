Kriminelle udviste udlændinge, som i dag bor på Kærshovedgård ved Bording, skal nu placeres på en øde ø i Stege Bugt. Og det er Evald Asp, formand for Bording Lokalråd, glad for.

»Jeg kan kun sige, at det er en god retning, vi er på vej i, med det her forslag,« siger han til B.T.

Finansminister Kristian Jensen (V) fortæller fredag efter finanslovsforhandlingerne, at kriminelle udlændinge, der skal udrejse fra Danmark, fra 2019 skal samles på en ø, hvor ansatte fra Kriminalforsorgen vil være til stede.

Evald Asp har været en stærk fortaler for, at udvisningsdømte og personer på tålt ophold med afviste asylansøgere på Kærshovedgård ikke blev blandet, fordi det skabte utryghed i lokalsamfundet.

»Centeret er noget af et misfoster. Det er meget uheldigt, at man blander så forskellige grupper som afviste asylansøgere med udviste kriminelle, der har afsonet deres fængselsstraf, og personer på tålt ophold. Det skaber utryghed blandt borgerne i Bording, for de ved ikke, hvem de står over for på gaden eller i køen i Fakta,« har han tidligere fortalt til B.T., hvor han tilføjede:

»Er det en udvist kriminel eller en afvist asylansøger? Der er jo en verden til forskel. Det ville se noget anderledes ud, hvis Kærshovedgård kun var et center for afviste asylansøgere.«

Da B.T. fanger ham på en telefon kort efter, at nyheden er blevet meldt ud af Kristian Jensen, er han derfor glad.

Dog vil han først se, hvordan det i praksis fungerer, inden han bedømmer resultatet som en succes.

»Jeg vil ikke gætte på, hvad det kommer til at betyde for lokalsamfundet her, men som sagt så synes jeg, at det her er en god retning,« afslutter han.