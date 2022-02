Mange drømmer om at eje en hurtig og lækker bil. Men nord for København er det blevet lidt af et mareridt at eje en bil i den dyre prisklasse.

Nordsjællænderne har, som B.T. tidligere har beskrevet, været plaget af tyverier fra deres dyre biler, og det er især BMW'er, der står for skud på grund af bilernes dyre udstyr.

Eksempelvis er et såkaldt m-rat fra en BMW i høj kurs i Østeuropa, hvor sådan et snildt kan indbringe op til 15.000 kroner.

Måske er det derfor heller ikke så overraskende, at den triste tendens fortsætter med uformindsket styrke.

Mindst 17 gange i den seneste uge har tyve slået til mod dyre biler af mærkerne BMW, Porsche, Mercedes og Volkswagen og Skoda. Det viser en optælling, som B.T. har foretaget i Nordsjællands Politi døgnrapporter fra den seneste uge.

Her fremgår det, at tyvene bryder ind i bilerne ved typisk at knuse en af bilruderne, hvorefter de ribber, hvad de kan finde af værdi.

Listen af stjålne genstande er lang og tæller blandt andet rat, gearstange, instrumentpaneler, navigationsudstyr-og radioer og airbags. Kort sagt alle former for udstyr.

Selv forlygterne forsvandt forleden nat fra en Porsche i Hellerup, og det samme skete for en Porsche-ejer i Frederikssund samme nat.

B.T. har tidligere talt med en bilejer fra Vangede, der blev mødt af dette syn i hans BMW. Rat, navigationssystem, kontrolpanel – alt udstyr af værdi var blevet ribbet. Foto: Privatfoto Vis mere B.T. har tidligere talt med en bilejer fra Vangede, der blev mødt af dette syn i hans BMW. Rat, navigationssystem, kontrolpanel – alt udstyr af værdi var blevet ribbet. Foto: Privatfoto

Da B.T. i i begyndelsen af februar interviewede Nordsjællands Politi om tyvieribølgen, havde politikredsen siden årsskiftet registreret 48 lignende anmeldelser.

Organiserede, omrejsende kriminelle mistænkes for at stå bag, fortalte politikommissær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi.

»Det er en hypotese. Vi har endnu ikke noget at lægge os fast på, men det er det, vi har set før,« sagde Henrik Sejer, som mente, at der er tale om flere hold.

»Om de er koordinerede, ved jeg ikke, men vi kan se, at de tager biler i samme område i løbet af en nat,« lød det fra politikommissær.

Geografisk har den seneste uges tyverier været fordelt over hele politikredsen. Blandt andet i Hellerup, Holte, Charlottenlund, Hillerød, Smørum og Frederikssund.

Nordsjællands Politi har tidligere opfordret til, at bilejere holder godt øje med deres biler, og at de omgående kontakter politiet, hvis deres bil bliver udsat for indbrud.

Det samme gælder, hvis man som borger opdager, at der er begået hærværk mod gadebelysningen i ens kvarter. Det kan nemlig være et tegn på, at tyvene forbereder sig på at slå til.

»Vi har rigtig meget brug for borgernes hjælp. Det er ikke vores normale vanekriminelle, der laver de her tyverier,« sagde Henrik Sejer til B.T. den 4. februar.