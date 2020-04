Kjeld Hillingsø havde topstillinger i Forsvaret. Den pensionerede generalløjtnant har ofte blandet sig i forsvarsdebatten. Tirsdag den 21. april fylder han 85.

En soldat af den gamle skole, er pensioneret generalløjtnant Kjeld Hillingsø blevet kaldt.

Tirsdag den 21. april runder han 85.

Den senere chef for Hærens Operative Kommando og Nato-chef for Forsvarets Operative Styrker begyndte i Søværnet i 1955. Men i 1959 skiftede han spor og blev løjtnant i Den Kongelige Livgarde.

Kjeld Hillingsø steg i graderne, mens han i de følgende årtier gjorde tjeneste ved Østre Landsdelskommando, Hærens Officersskole, Prinsens Livregiment og Forsvarsakademiet.

I 1986 blev Hillingsø forfremmet til oberst og chef for planlægningsstaben i Forsvarskommandoen.

I 1991 tiltrådte han som generalmajor posten som chef for Hærens Operative Kommando, og to år senere, nu med rang af generalløjtnant, drog han videre som chef for Enhedskommandoen for den nordlige del af Natos centralregion.

Her blev han indtil sin pensionering i 1995.

Hillingsø har gennem årene ikke været bange for at blande sig i den offentlige debat om forsvarspolitik og om trusler mod Danmark - blandt andet som kommentator i Berlingske.

I 2004 udgav han en bog om Den Kolde Krig, hvori han med basis i polske kilder og arkiver skildrede Østblokkens planer om angreb med atomvåben mod Vesten.

I 2018 sagde han i et interview med Berlingske om tiden efter Den Kolde Krig:

- Jeg er meget lidt for Donald Trump. Han er uværdig og lyder som et tågehorn.

- Men han har gjort én god ting. Han har sagt til de europæiske lande, at USA ikke kan blive ved at løfte forsvarsopgaven i Nato. De må yde selv. Min indstilling har hele tiden været som de gamle romeres: Hvis du vil fred, så forbered dig på krig.

Hillingsø er medstifter af den borgerlige tænketank Cepos og har arbejdet for forlaget Lindhardt og Ringhof som konsulent på udgivelser om militære emner.

Kjeld Hillingsø og hans kone, Birgitta, bor i Hellerup. De har sønnen Jens, som er læge, og datteren Ellen, der er kendt som skuespiller.

Sammen med sidstnævnte udgav Kjeld Hillingsø i 2019 samtalebogen "Generalens datter".

/ritzau/