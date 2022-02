Svend Erik Pedersen har selv oplevet, at granaterne sprænger og en fremmed magt truer.

»Jeg var udsendt til Kroatien som FN-soldat fra februar 1995 til august 1995,« siger 48-årige Svend Erik Pedersen og fortsætter:

»Jeg var udsendt som gruppefører, så jeg havde seks mand under mig.«

Svend Erik Pedersen befinder sig på Veteranhjemmet i Odense. Men selvom Svend Erik Pedersen er på Fyn, er hans hoved et helt andet sted.

»I forhold til det, der sker nu, er der mange sammenligninger, og det skaber billeder fra det, jeg selv var igennem,« siger Svend Erik Pedersen.

Det er nyheden om krig i Ukraine, der skaber associationer fra Svend Erik Pedersens tid i militæruniformen.

»Det påvirker mig ved, at min PTSD bliver aktivieret. Min psyke og krop er altid klar til kamp. Det vil sige, at stressniveauet stiger i kroppen. Specielt når det kommer så tæt på,« forklarer han.

Bliver de andre krigsveteraner på Veteranhjemmet også påvirket?

»Ja. Det påvirker de fleste veteraner, tænker jeg,« siger han og fortsætter:

»Vi ved, hvad der foregår dernede. Vi kender hele ubehagen ved det. Der står en masse uskyldige mennesker i klemme. Flygtninge, der stikker af, det har vi også set.«

Svend Erik Pedersen i sin tid i militæret. Dengang vidste den unge soldat ikke, hvordan hans tid i krig ville påvirke ham på sigt. Vis mere Svend Erik Pedersen i sin tid i militæret. Dengang vidste den unge soldat ikke, hvordan hans tid i krig ville påvirke ham på sigt.

Når Svend Erik Pedersen husker tilbage på sin tid i Kroatien, er der bestemt én episode, som han husker.

»Vi sad og observerede, hvad der foregik. Og det gik sådan set fint nok,« siger han og fortsætter:

»Men så gik der nogle måneder og så indledte kroaterne det, som vi kender som Operation Storm, den 3. august. Jeg var ude på min post, og den 4. august begyndte de at smide granater over hovedet på os.«

Svend Erik Pedersen forklarer, at de sad fem timer i uvished omrking situationen, før de høje brag stoppede.

»Da der blev ro i området igen, så blev vi taget ud af vores bunkeranlæg. Kroaterne truede os og tog os til fange. Vi var gidsler hos kroaterne til den 5. august. I lidt over et døgn var vi krigsfanger.«

Og tiden fra Kroatien har sat sine spor på Svend Erik Pedersen.

»Der har været nogle adfærdsændringer igennem tiden, som jeg ikke selv opdagede,« forklarer han og fortsætter:

»Det er blevet værre igennem årene og for omkring otte år siden eskalerede det hele. Og jeg fik konstateret PTSD. Jeg sov dårligere, og jeg fik flashback til granaterne og tilfangetagelsen.«

Svend Erik Pedersen har ikke set, læst eller hørt nyheder det seneste døgn. Han ved, at han vil få det dårligt af det.

»Jeg kan sagtens forstå, hvordan de har det. De soldater, der har siddet og ventet i en bunker. Der er en masse lighedspunkter med situationen, jeg var i, og det, der sker nu.«

Krigsveteranen Svend Erik Pedersen forsøger i disse dage at holde sig til sine rutiner for at komme igennem dagen.

»Jeg har i forhold til min behandling fået nogle værktøjer, der kan hjælpe mig,« siger han afslutningsvis.