Krigen i Ukraine er sort. Meningsløs. Men for fremtidige generationer har et lysglimt fundet vej i mørket.

Krigen er nemlig et vendepunkt for den grønne energi og måden, hvorpå man godkender grønne projekter.

»Der er helt klart sket et skifte, og der er langt større fokus på de vedvarende kilder.«

Sådan lyder det fra Europa-direktør ved den tyske tænketank Agora Energiewende, Matthias Buck, i et interview med Børsen.

Symbolsk er det også, at vedvarende energi har fået kaldenavnet ‘frihedsenergi,’ efter krigen brød ud. Et udtryk, som den tyske finasmininster Christian Lindner var den første til at bruge.

For som Europa-direktøren fortæller, så er den grønne energi nu ikke kun et redskab til at kunne forhindre en klimakatastrofe – den kan også gøre os mere uafhængige af import. Fra lande som eksempelvis Rusland.

I marts på et EU-topmøde aftalte EUs stats- og regeringschefer at skrue ned for den russiske energi så hurtigt som muligt.

Og efterfølgende er der blevet indført sanktioner mod russisk kul og en delvis udfasning af russisk olie.

Når alt dette nu skal forsøges erstattes af vedvarende energi, er det en længere proces.

Eller det er det i hvert fald normalt. Normalt kan det eksempelvis tage op til 11 år at få godkendt en ny vindpark i EU.

Men fremover er planen, at EU-landene kan udpege særlige zoner, som bliver forhåndsgodkendt. Og så vil det højest tage op til 12 måneder at få søsat et projekt.

Matthias Buck nævner også, at man fremover ikke længere vil kunne sige, at hvis der er så meget som en enkelt fredet fugl, så må man ikke bygge en vindmøllepark, hvilket ellers har været tilfældet tidligere.

Der har været eksempler på, at vindmølleparker er blevet droppet på grund af indsigelser og sagsanlæg. Protesterne vil formentlig stadig være der, siger Matthias Buck, men vi får et system, der gør det tydeligere, hvordan de forskellige hensyn og interesser skal håndteres.