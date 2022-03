Mens krigen i Ukraine rammer mange hårdt på pengepungen, er virkeligheden en anden for den nordjyske dronevirksomhed Sky-Watch, der sælger droner til militær rundt om i verden.

For efter en årrække med et kæmpe millionunderskud, spår administrerende direktør Martin Schousboe, at pengene vil vælte ind i den kommende tid.

»Vi havde et underskud på 100 millioner i egenkapital sidste år. Men i lyset af den interesse, vi oplever nu, tør jeg godt sige, at vi indenfor et par år har vendt det til en omsætning på op imod 500 millioner,« siger han.

Martin Schousboe er selvfølgelig ærgerlig over, at det er netop den tragiske situation i Europa, der ser ud til at blive et lyspunkt for hans forretning.

Sky-Watch er en af bare en håndfuld virksomheder i verden, der producerer højteknologiske droner af høj kvalitet, (Sky-Watch) Vis mere Sky-Watch er en af bare en håndfuld virksomheder i verden, der producerer højteknologiske droner af høj kvalitet, (Sky-Watch)

»Efterspørgslen efter vores produkter kommer jo på den værst tænkelige baggrund. Ingen tvivl om det,« siger han og fortsætter:

»Men den nye sikkerhedssituation er her, og derfor er det også klart, at mange forsvar tænker i, hvordan de kan gøre deres arbejde på en bedre, mere effektiv og mere sikker måde.«

Og det er her, dronerne kommer ind i billedet. For de nordjyske minifly kan nemlig bruges til at beskytte soldater bedre, når de opererer i krigshærgede egne af verden. Ikke ved at flyve ud med bomber, men ved at være et ekstra sæt øjne.

»Når en situation er 'dirty, difficult og dangerous', så er det rigtig smart at sende en drone ud til at tage video og billeder af situationen, mens soldaterne holder sig på sikker afstand. Og det er det, vores produkt kan. Yderst godt,« siger Martin Schousboe.

Dronerne styres på afstand og har en rækkevidde på 25 kilometer. (Sky-Watch) Vis mere Dronerne styres på afstand og har en rækkevidde på 25 kilometer. (Sky-Watch)

De små droner vejer nemlig kun 2,5 kilo, er meget mobile og udstyret med alt det nyeste teknologi inden for radio, kamera og software. Det er også derfor, at udviklingsprocessen har været – og stadig er – så dyr, som den er.

Hvad en enkelt drone koster at købe, vil direktøren ikke ud med.

»Det er også svært at gøre op, fordi der ikke er en listepris. Det kommer meget an på, hvad de forskellige forsvar har af specifikke ønsker i forhold til service, træning og hvad dronen skal bruges til,« siger han.

Præcis hvilke forsvar og lande, som Sky-Watch er i dialog med, holder Martin Schousboe også tæt til kroppen. Af »sikkerhedsmæssige årsager,« som han siger. Han kan heller ikke svare på, om nogle af de små maskiner skal ned og hjælpe med situationen i Ukraine.

»Det håber jeg da bestemt. For Ukraine har ret til at beskytte sig selv. Men om vi bliver en del af den kamp, det kan jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt,« siger han.