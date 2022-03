»Krigen i Ukraine er det sidste, der fylder, når jeg går i seng og det første, der fylder, når jeg vågner. I vores trygge verden går vi i seng uden frygt, og vi står op uden frygt. Jeg tænker så meget på de stakkels mennesker, som nu er kastet ud i en utryg hverdag og angstfyldt fremtid.«

Sådan skrev 65-årige Hella Tiedemann fra Ballerup for nylig i et opslag på Facebook.

Hun er en af mange danskere, der lige nu bekymrer sig om krigen i Ukraine.

»Det fylder enormt meget,« som hun selv formulerer det, da B.T. fanger hende på telefonen.

Er du bekymret for krigen i Ukraine?

»Jeg lever et godt liv og har en tryg hverdag, men jeg bliver meget bekymret, når vi rammes af sådan noget. At Putin er ligeglad med civile, det er virkelig forfærdeligt. Man kan ikke lade være med at tænke på, hvor tæt på det mon kan komme?«

I en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T., svarer 43 procent, at krigen har påvirket deres mentale tilstand, og at de føler sig ængstelige eller utrygge. Seks procent siger endda, de er ‘meget ængstelige’.

Hella synes ikke, hun ligefrem føler sig ængstelig, men hun kan godt føle sig utryg.

»Jeg har selv børnebørn, og jeg ved, hvor meget børn påvirkes, især på grund af digitale medier. Under Anden Verdenskrig fik børn slet ikke samme information, som de får i dag. Jeg tænker meget over, hvad det gør ved dem, at de skal leve i en verden, der nu ser anderledes ud,« siger Hella Tiedemann.

Hella Tiedemann. Foto: Vibeke Bork, Det kreative fotografi. Vis mere Hella Tiedemann. Foto: Vibeke Bork, Det kreative fotografi.

Danica Pension er et af de steder, der har valgt at tage danskernes bekymring alvorligt.

Her har man ud over de allerede eksisterende løsninger inden for psykologhjælp besluttet at oprette en krisehotline, hvor pensionskunder med et mere akut opstået behov for psykologhjælp kan få hjælp over telefonen.

»Noget af det, som fylder mest, er den store mængde danskere, som har gået med stress-symptomer, hvor krigen så er det, der får bærgeret til at flyde over. Efter to år med corona er der en mæthed over for det, der sker ude i verden. Verden bliver overvældende, og folk frygter, hvad der kommer til at ske. Om der for eksempel kommer krig i Danmark – eller om de kan betale deres næste gasregning,« siger chef for koncept- og sundhedsudvikling i Danica Pension Camilla Thind Sunesen.

Hvad der også bekymrer danskerne er ifølge undersøgelsen fra YouGov, at den russiske præsident, Vladimir Putin, inden for de næste 12 måneder vil bruge atomvåben mod Ukraine. 21 procent svarer, at de er helt enige i, at de frygter et russisk atomangreb på Ukraine, mens 33 procent er delvist enige.

Det kan Hella Tiedemann delvist nikke genkendende til:

»Det er først her i den seneste uge, at det har fyldt i min bevidsthed, fordi man begynder at tale om det. Når for eksempel Tyskland begynder at købe flyvemaskiner, der kan bære atomvåben, så bliver jeg lidt bekymret for, hvad det udvikler sig til. Jeg håber da virkelig, at vi undgår brug af atomvåben, det ville være frygteligt,« siger Hella Tiedemann, der til daglig sidder i kommunalbestyrelsen i Ballerup.

Hella Tiedemann taler primært med familie og sit netværk i arbejdslivet om krigen for på den måde at komme af med sine bekymringer. Hun har derfor ikke brug for professionel hjælp, som andre kan have brug for.

Hos Psykiatrifonden oplever man netop en stigende efterspørgsel hos danskere, der har behov for at tale med andre end bare familie og venner.

»Det kan jo være svært helt at undgå at se nyheder eller ikke at tale med nogen om det. Men når man begynder at blive så optaget af det, at man bliver bange, ikke sover om natten og bruger alle sine arbejdstimer på at tjekke nyheder eller downloade apps, der kan overvåge flytrafikken, så er det tegn på, at man bekymrer sig for meget,« siger psykolog i Psykiatrifonden Kasia Kalinowska og tilføjer:

Har du brug for at tale med nogen? Du kan ringe til Psykiatrifondens rådgivning på tlf. 39 25 25 25. Man kan ringe, chatte eller maile med rådgivere, og det er gratis og anonymt.

»Det dulmer måske angsten i en periode, men det er en falsk form for kontrol, som ikke kan styre krigen,« siger hun.

Kasia Kalinowska foreslår derfor, at man prøver at flytte sin opmærksomhed væk og ikke gruble for meget over en situation, man alligevel ikke kan styre. Det kan for eksempel ske ved at bruge tid sammen med venner og familie og skrue ned for nyhedsstrømmen, så man får sine tanker et andet sted hen.

I faktaboksen her på siden kan du læse flere gode råd til at undgå at blive alt for bekymret: