Designeren Jim Lyngvild dropper en stort anlagt udstilling.

Den er for blodig set i lyset af krigen i Ukraine, lyder forklaringen til jv.dk.

Helt konkret er der tale om udstillingen 'Blod og diamanter', som fra 15. juni i år skulle vises lige uden for Tønder i Sønderjylland

En udstilling med fokus på den russiske zarfamilie, der blevet dræbt i 1918, og som Jim Lyngvild i november præsenterede med ordene:

»Det bliver ikke pænt og med en lille perlekæde. Det bliver stort og blodigt.«

Men på grund af Ruslands invasion i Ukraine har han droppet udstillingen.

»Fra det øjeblik, Putin angreb, og vi hørte, at man også gik efter præsidenten og hans hustru, var jeg sådan 'det kan vi jo ikke'. Vi kunne jo risikere, at virkeligheden blev gentaget, mens udstillingen kører. Pludselig var det lidt for blodigt. Lidt for virkelighedstro,« siger han til jv.dk.

Jim Lyngvild oplyser, at de købte billetter vil blive refunderet.