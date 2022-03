»Folk er usikre, og man tænker, om den her krig nærmer sig os,« siger Jesper Hougaard Larsen, der er præst for flygtninge og indvandrere i Odense.

Jesper Hougaard Larsen mener, at krigen i Ukraine er medvirkende til, at flere mennesker lige nu søger mod kirken.

»Vi kan i hvert fald mærke, at der er flere, der henvender sig generelt,« siger præsten og fortsætter:

»Og jeg tror, at det er derfor, at der er rigtig mange, der går ind i kirken og tænder et lys.«

For fem kroner kan man tænde et lys og bede en bøn. Vis mere For fem kroner kan man tænde et lys og bede en bøn.

Lørdag blev der afholdt international gudstjeneste i Skt. Knuds Kirke i Odense, og der var der mødt 85 mennesker op. Væsentlig flere end normalt.

»Der er flere, der opsøger kirken for at snuppe en snak i denne tid,« siger Jesper Hougaard Larsen.

Og lige præcis kriser får færre til at melde sig ud af folkekirken.

Det mener Karen Marie Sø Leth-Nissen, der er vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

»Folkekirkens ritualer er vigtige anledninger til at mødes og blive mindet om, at man hører sammen,« siger Karen Marie Sø Leth-Nissen, der tidligere har forsket i kirkens udvikling.

Og den påstand bekræftes af det faldende antal af udmeldelser af folkekirken. Under coronapandemien var der færre og færre, der meldte sig ud, og nu er vi nede på det laveste antal i 15 år.

I kirkens lysglobe tænder man lyset, og lader det stå at brænde. Globens midte er et tegn på Jesus, der som bekendt siger: 'Jeg er verdens lys.' Vis mere I kirkens lysglobe tænder man lyset, og lader det stå at brænde. Globens midte er et tegn på Jesus, der som bekendt siger: 'Jeg er verdens lys.'

Snart kan der komme flere medlemmer til folkekirken.

Flygtningepræst Jesper Hougaard Larsen har tankerne rettet mod, at flygtningestrømmen fra Ukraine muligvis kan ende i kirken i Odense.

»Da vi havde vores sidste flygtningekrise, kom der en del kristne fra Syrien. De manglede deres egen kirke og præst, og derfor var det naturligt, at de knyttede sig til os,« siger han og tilføjer:

»Men der kommer også folk, som ikke har en kristen baggrund. Men de oplever, at de kommer i et fællesskab, hvor de oplever respekt, ligemeget hvad de tror, tænker eller ikke tror.«

Flygtningepræsten følger med i krigens udvikling, som så mange andre gør.

»Det er svært at have et religiøst synspunkt på en krig, hvor vi alle sammen – lige meget tro – synes er forfærdelig. Det handler ikke om religion.«

»Men det er klart, at med mit kristne udgangspunkt er jeg naturligvis bevidst om, at vi skal tage rigtig godt imod de her mennesker,« siger flygtningepræsen afslutningsvis.