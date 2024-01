Der er kamp om de spisende kunder i København, og det kan nu også ses på priserne.

To restauranter har nu valgt at sænke priserne.

Det skriver Berlingske.

Restauranterne Bæst og Mirabelle ligger begge på Nørrebro. Manden bag dem hedder Christian Puglisi.

Han sænker nu priserne. Det sker blandt andet efter, at restauranten Bouillon er begyndt at servere forretter til 19 kroner.

Til Berlingske siger Puglisi:

»Jeg synes bestemt ikke, at det er en fed tendens, at du har steder som Bouillon osv. som giver folk, tror jeg, en forvredet idé om, hvor billigt du kan gøre noget.«

»Det bliver lidt masseproduktion, og folk bruger det jo som sammenligning til andre restauranter? Hvad er det for et glas vin, du får til 39 kroner? Det ved vi jo alle sammen godt.«

På Bæst kan man fremover få syv serveringer for 375 kroner og på Mirabelle seks serveringer til 295 kroner. Pastaretter og pizzaer sættes også ned.

Puglisi vil også forsøge sig med at gøre det billigere at spise ude på en hverdag eller sent eller tidligt om aftenen.