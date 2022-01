Selvom kirken oftest er forbundet med eftertænksomhed og rolige prædikener, flyver der i bedste Paradise Hotel-stil pludselig beskyldninger gennem luften.

Knap har Thomas Reinholdt Rasmussen trukket bispekåben i Aalborg over hovedet, før der er udbrudt krig i kirken.

Så meget, at flere præster i det nordjyske stift, der dækker over en halv million mennesker, måske frygter for deres arbejde.

Et debatindlæg i Kristeligt Dagblad fik nemlig en professor i teologi til tasterne, hvor han kaldte biskoppens afvisning af alles frelse for 'bastant', og at biskoppen gør samtalen i folkekirken 'svær'.

Thomas Reinholdt Rasmussen var sognepræst ved Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring og provst i Hjørring Søndre Provsti, før han vandt bispevalget i Aalborg. Foto: Henning Bagger

»Folkekirken har brug for det stik modsatte,« siger professor Anders-Christian Jacobsen, manden bag svaret på biskop Thomas Reinholdt Rasmussens debatindlæg.

Det var i slutningen af sidste år, at bispeembedet – det højeste i Aalborg Stift – blev overdraget til præsten fra Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring, Thomas Reinholdt Rasmussen.

Men frem for at samle et i stigende grad splittet samfund og en folkekirke, der har det historisk svært, gør den nye biskop det modsatte, mener teologiprofessoren.

»Den slags kristendom, som biskoppen argumenterer for, bygger på frygt,« siger han og fortsætter.

Thomas Reinholdt Rasmussen i omfavnelse, da det stod klart, han var ny biskop over Aalborg Stift. Foto: Henning Bagger

»En frygt for Guds straf i stedet for at bygge på Det Nye Testamentes budskab om Guds kærlighed, tilgivelse, befrielse og så videre. Biskoppen risikerer at skabe ligegyldighed over for kristendommen eller i værste fald en antikristen holdning,« siger AU-professoren, der mener, at det nye kristne overhoved over Aalborg Stift burde have lagt blødere ud.

'Var det måske ikke bedre, at den nye biskop lige landede i bispesædet og fik bispekåben ordentlig på, inden han farer ud med den slags meldinger?' skriver han og bekræfter sin holdning over for B.T.

Selv føler Aalborgs nye biskop sig misforstået.

»Fuldstændigt! Og jeg er ret ked af det faktisk. Hvordan Anders-Christian Jacobsen får det til, at jeg vil afrette alle, og det, der er værre, aner jeg ikke. Det må stå for hans egen regning, og jeg synes faktisk, det er ret uforskammet,« siger Thomas Reinholdt Rasmussen til B.T.

FAKTA: Aalborg Stift Aalborg Stift omfatter de 10 nordjyske kommuner, 518.115 indbyggere, 297 sogne og 218 præster Biskop er Thomas Reinholdt Rasmussen – han overtog sidste år efter Henning Toft Bro Stiftets domkirke er Budolfi Kirke, der er beliggende midt i Aalborg Centrum. Børglum Kirke var domkirke indtil 1554.

Men hvem er det så, der ikke får frelse?

»Det er jo et skørt spørgsmål, som kun kan give et skørt svar.«

Ifølge Thomas Reinholdt Rasmussen er det Anders-Christian Jacobsen, der fejltolker.

»Vi har en tro og et håb på, at vi alle skal møde Vorherres kærlighed. Han mener måske, at kærligheden er selvfølgelig. Han gør kærligheden til en automatik,« forklarer biskoppen om uenigheden, og hvorfor nogle frelses, og nogle ikke gør.

Aalborgs domkirke, Budolfi Kirke, i centrum af byen. Foto: Henning Bagger

Der skal altså gøres en indsats for at få frelse. Ifølge Anders-Christian Jacobsen rammer biskoppens debatindlæg dog flere af de 200 præster i det nordjyske stift, som Thomas Reinholdt Rasmussen lige er blevet 'chef' for.

»Problemet er, at langt de fleste præster og lægfolk i folkekirken ikke længere deler troen på, at noget går endegyldigt fortabt og pines i evighed. Når biskoppen skriver, at folkekirken ophæver sig selv, hvis man ikke mener, at nogen går fortabt, så er en stor del af præsterne i Aalborg Stift jo på gale veje og i færd med at ophæve folkekirken,« siger Anders-Christian Jacobsen.

Der er simpelthen præster, der frygter for deres præstekjoler, siger teologiprofessoren.

»Jeg har allerede talt med flere præster og mulige kommende præster i Aalborg Stift, som deler denne frygt. Der har ellers i lang tid været en stiltiende konsensus om, at præster ikke var forpligtet til at prædike, at nogle går fortabt. Den har biskoppen brudt, og det er kommet bag på nogle præster i Aalborg Stift – også nogle af dem, der stemte på ham,« slutter han.