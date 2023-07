Normalt er det ikke kridhvide kænguruer, man møder på skovtur i Danmark.

Men den mulighed er der lige nu for folk, der går tur i skovene på Sjælland.

I fredags stak albinokænguruen med navnet 'Albin' nemlig af fra sit hjem i Engelstrup, der ligger nord for Holbæk i den nordvestlige del af Sjælland.

Og den har været på noget af en rundtur.

Her er billede af albinokænguruen på flugt. Foto: Privat Vis mere Her er billede af albinokænguruen på flugt. Foto: Privat

Lørdag blev en kænguru spottet af en bilist ved Præstø Fjord, der er ligger i den sydlige del af Sjælland.

»Jeg troede rent faktisk, at den ville hoppe direkte ind i min bil, og at der ville komme et bump. Men jeg nåede at bremse. Jeg var virkelig oppe og stå på bremsen, så jeg ramte den ikke. Og så hoppede den bare videre,« fortalte bilisten Leise Tønnesen i lørdags til TV2 ØST.

Nu har Albins ejer, Peter Wittrock, så selv set sin løsslupne kænguru i en skov tæt på hjemmet.

Men som det kan ses på videoen over den her artikel, er den på ingen måder nem at fange.

Heller ikke for sin ejer.

»Vi fik et godt tip og fandt ham i en skov 4-5 km væk. Desværre kunne vi ikke lokke ham til os det er jo også lidt svært, når der er føde overalt,« skriver Peter Wittrock på Facebook og tilføjer:

»Til sidst blev han træt af at glo på os, og forsvandt ind i skoven igen.«

Peter Wittrock, har du opgivet at få din kænguru hjem igen?

»Nej, det har vi ikke. Så længe han er i live, vil det aldrig være opgivet, men hans nuværende lokation (midt i en åben skov) gør det stort set umuligt at indfange ham. Der er føde alle steder og ingen måde at inddæmme ham på,« siger han.

Det er faktisk sket flere gange i år, at kænguruer er sluppet fri af deres indhegninger.

