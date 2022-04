Ved kapellet på Assistenskirkegården ligger det eneste krematorie i Odense – men det er både gammelt og slidt.

Der er udfordringer med den daglige drift, arbejdsmiljøforholdene er dårlige, og så er der faktisk slet ikke nok plads til alle dem, der går bort i Odense.

Det fremgår af dagsordenen til det kommende møde i By- og Kulturudvalget.

Med andre ord er der så mange udfordringer med krematoriet i Odense, at der må skrides til handling, vurderer forvaltningen.

»Der er utilstrækkelig kapacitet i de eksisterende køle- og fryserum sammenholdt med, hvor mange der skal kremeres. En yderligere årsag til, at der er brug for et nyt krematorie er, at der er udfordringer med logistikken både for personalet og bedemændene ved indlevering og opmagasinering af kister,« står der blandt andet i dagsordenspunktet.

Derfor overvejer man nu, hvad løsningen på problemet skal være.

Forvaltningen har i den forbindelse ridset en række handlemuligheder op, som altså skal forbedre de nuværende forhold.

Først og fremmest kunne en løsning være at opføre et nyt krematorium. Forvaltningens vurdering er, at det vil komme til at koste mellem 75 og 80 millioner kroner, og det er altså penge, som kommunen på en eller anden måde skal finde i budgettet eller ventuelt skal ud og låne.

En anden mulighed kunne være at udskifte de nuværende ovne i krematoriet og opføre flere kølepladser.

Lige nu råder krematoriet i Odense over to ovne, 62 kølepladser og 6 frostpladser på krematoriet i Odense, og det er altså ikke nok. Faktisk er det forvaltningens vurdering, at krematoriet i Odense er tæt på at nå sin maksimale belastning.

I en rapport udarbejdet af COWI vurderes det, at antallet af kølepladser skal hæves til 120 – altså godt og vel til det dobbelte – for at kunne opretholde driften.

En sidste mulighed kunne være at nedlægge krematoriet som en kommunal opgave.

Krematoriet i Odense blev bygget i 1934, og i 1964 blev det udvidet med en ekstra ovn.