Efter et uheld i hjemmet for tre måneder siden er Jens Peter Svendsen, også kendt som Låsby-Svendsen, nu død.

Jens Peter Svendsen, også kendt som Låsby-Svendsen, er død.

Det oplyser hans ene søn på Facebook, skriver B.T. Jens Peter Svendsen blev 90 år.

På Facebook skriver sønnen, at hans far kom ud for et uheld i hjemmet for tre måneder siden.

Han pådrog sig i den forbindelse nogle skader, som viste sig at være for hårde at komme sig over.

Sønnen fortæller også, at Jens Peter Svendsen døde fredag i sidste uge, og at han nu en uge senere er blevet begravet.

- Han var på Gødvad Plejecenter, og det var en hård tid for ham, da han i en lang periode ikke kunne få besøg på grund af corona-situationen, skriver sønnen ifølge B.T. på Facebook.

B.T. har fået bekræftet dødsfaldet af en nær ven til familien.

Jens Peter Svendsen blev født i Himmerland og var udlært kommis - et andet ord for en faglært medhjælper eller ekspedient i eksempelvis et supermarked - i en brugsforening.

Allerede i en alder af omkring 20 år slog Jens Peter Svendsen sig ned i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg.

Herfra gik der hurtigt en masse handel i den.

Han handlede blandt andet med brugte biler, heste, "ægte" tæpper og spegepølser i metermål. Med håndslag og lidkøb.

Senere handlede han også med pantebreve og ejendomme.

Hele tiden siksakkede han frem og tilbage på begge sider af dydens smalle sti.

I 2014 fik han i en sag om skattesvig og skyldnersvig for 58 millioner kroner en dom på fem måneders betinget fængsel.

Nogle år forinden var Jens Peter Svendsen i 2009 gået personligt konkurs.

I konkursboet var der ikke mange penge tilbage til de kreditorer, som havde mange millioner kroner til gode hos Jens Peter Svendsen.

Det største aktiv i boet var nemlig de godt 100 nedslidte huse, som Jens Peter Svendsen havde overtaget for en billig penge på tvangsauktioner og dernæst udlejet til kontanthjælpsmodtagere og prostituerede.

Husene i mindre landsbyer eller på landet havde ikke den store værdi, og mange kommuner i provinsen endte da også i hælene på den kendte og berygtede handelsmand for at købe og nedrive de tvivlsomme rønner.

/ritzau/