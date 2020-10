Københavns overborgborgmester Frank Jensen (S) bør træde af.

Så klar i mælet er kredsformand for Socialdemokratiet på Vesterbro i København, Rene Rud Mikkelsen.

Over for TV 2 siger kredsformanden, at han ser frem til at høre, hvad det er, Frank Jensen mener, der gør, at han overhoevdet kan fortsætte som overborgmester.

»Jeg har den klare holdning, at jeg synes, Frank Jensen skal træde tilbage som næstformand i vores parti. Jeg synes klart, han skal nedlægge sit næstformandhverv,« lyder det fra kredsformand Rene Rud Mikkelsen til TV 2.

Han blev først fredag bekendt med, at partifællen Maria Gudme var blevet krænket af Frank Jensen, da hun stod frem i Jyllands-Posten og fortalte sin historie.

Og ifølge Rene Rud Mikkelsen et det simpelthen utilgiveligt, hvad Frank Jensen har gjort, siger han til TV 2.

Frank Jensen har i kølvandet på de seneste døgns anklager indkaldt til krisemøde søndag klokken 18.30 på Rådhuset i København.

Her skal Frank Jensen forklare sig over for sine partifæller i Borgerepræsentationen i Socialdemokratiet i Københavns forretningsudvalg.