Kravet er ikke til at komme udenom.

Tesla er blevet opfordret til at trække hele 158.000 biler tilbage for at udbedre en teknisk fejl, der i værste fald kan udløse fatale ulykker for førerne af de populære elbiler.

Ifølge BBC har National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), der står for den amerikanske trafiksikkerhed, for få dage siden sendt et brev til Tesla, hvori det fremgår, at svarfristen løber til 27. januar.

Det drejer sig om to typer af elbiler fra det eksplosivt voksende selskab, der har gjort stifter Elon Musk til verdens rigeste mand:

Model S-sedan lavet fra 2012-18.

Model X-SUV lavet fra 2016-18.

Problemet ligger i den processor ved navn Nvidia Tegra 3, der findes i de pågældende biler. Og nu bliver det en lillebitte smule teknisk.

For hver gang bilen tændes, bliver der brugt en lille del af kapaciteten i processorens hukommelseschip, hvilket til sidst vil betyde, at den holder op med at fungere. Og når den gør det, vil bilernes såkaldte MCU bryde sammen. Det er den touchscreen, hvorfra mange funktioner styres – og det vil gå ud over eksempelvis det bagudrettede kamera og autopiloten.

»En fejl relateret til køretøjets sikkerhed,« som det også hedder i brevet fra National Highway Traffic Safety Administration.

Tesla skulle have forsøgt at udbedre fejlen via opdateringer af bilerne, men det har ikke stillet NHTSA tilfreds.

Her ses MCUen i Tesla Model S-sedan. Foto: ROBYN BECK Vis mere Her ses MCUen i Tesla Model S-sedan. Foto: ROBYN BECK

»Tesla bør indlede en tilbagekaldelse og informere alle ejere, købere og sælgere om sikkerhedsbristen og få afhjulpet problemet,« lyder det.

NHTSA blev involveret i sagen i sommer, da flere ejere af Tesla-biler blev klar over, at alle de pågældende MCU'ere kun har en levetid på omkring 10 år på grund af hukommelseschippen. Kunderne begyndte dengang at klage over, at de selv skal betale for at skifte den ud.