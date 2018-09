En stor mobil kranvogn er mandag formiddag væltet ned over en større sejlbåd i Næstved. En mand er blevet fanget i båden og befinder sig under vandet.

Det skriver TV Øst.

Der er dykkere og redningsmandskab på ulykkesstedet, som forsøger at få den indespærrede mand fri, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV Øst.

»De var ved at tage både op på stedet, og der svigter bremserne på kranen, så den vælter ned over båden. Desværre er der en mand ombord på båden. Han ligger inde i båden, som ligger under vand,« fortæller Ove Christoffersen, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Tv Øst har også talt med Jan Pagter Simonsen, indsatsleder Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, som oplyser, at der er en stor risiko for, at manden ikke overlever. Han fortæller dog, at der kan være nogle små lufthuller, hvor manden befinder sig.

Man ved ikke, hvor manden befinder sig på båden.



Et øjenvidne har oplyst til TV Øst, at redningsmadskabet har trukket madrasser og sejl ud fra båden, men manden har de endnu ikke kunne få ud.

Man frygter at kranen vil flytte sig, da den ikke ligger stabilt. Hvis den gør det, så vil den falde længere ned over båden.

Der er over 20 redningsfolk på stedet.

