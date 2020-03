Hoteller og restauranter oplever i denne tid massiv nedgang i omsætning.

Det gælder også hos Kragerup Gods ved Ruds Vedby.

Her har kalenderen ifølge TV Øst været booket op med blandt andet bryllupper og konferencer, men nu er de fleste arrangementer blevet aflyst som følge af coronavirus.

Og det har store konsekvenser for godsets omsætning.

»Vi mister en halv million om ugen, så det er mange penge,« siger hotelchef Dennis Dahl til TV Øst.

De mange aflysninger har ikke kun konsekvenser for godsets omsætning men også alvorlige konsekvenser for de ansatte.

De har nemlig medført, at ledelsen hos Kragerup Gods har været nødsaget til at sende 20 medarbejdere hjem - nogle på tvungen ferie, mens andre er sendt hjem uden løn.

Ifølge Dansk Erhverv er det indtil videre hoteller, restauranter, transportvirksomheder og oplevelsesvirksomheder, der er hårdest ramt af krisen.

Fredag nåede fagforeningen 3F og de to arbejdsgiverorganisationer Dansk Erhverv og Horesta til enighed om, at ansatte på hotellet og restauranter kan sendes hjem uden løn under coronakrisen.

Aftalen gælder foreløbigt frem til 29. marts 2020.

»Det er utroligt vigtigt i den nuværende situation, at alle viser samfundsansvar,« sagde viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv Laurits Rønn i en pressemeddelelse.

»Jeg er glad for, at vi sammen med 3F har indgået denne aftale. Denne aftale kan være med til at holde hånden under virksomhederne i en vanskelig situation og dermed sikre, at ansatte har et job at vende tilbage til, når krisen er overstået,« siger han.