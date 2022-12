Lyt til artiklen

Der er lige nu så kraftig blæst, at det er forbudt at passere Storebæltsbroen med vindfølsomme køretøjer.

Det oplyser Sund og Bælt på deres hjemmeside.

Forbuddet forventes først ophævet klokken 01.00.

Vindfølsomme køretøjer er blandt andet trailere, anhængere og campingvogne.

Det kan også være tomme eller lette lastbiltrailere med en samlet vægt på under ti ton.

Der er en liste på storebaelt.dk over de vindfølsomme køretøjer. Det understreges, at listen ikke er udtømmende, da det »altid vil være op til chaufføren at vurdere, om et køretøj er vindfølsomt«.

Forbuddet mod vindfølsomme køretøjer på broerne blev indført for at mindske risikoen for uheld, som kan spærre trafikken.

B.T. følger sagen.