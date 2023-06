3263. Så mange har i år søgt Mødrehjælpens Feriehjælp, hvor økonomisk og socialt udsatte forældre kan søge om en skilling til sommerferien.

Det er en fordobling i forhold til antallet sidste år, skriver Mødrehjælpen i en pressemeddelelse.

»De rekordmange ansøgere til vores feriehjælp fortæller jo en meget trist historie om, at alt for mange børn i Danmark lever i familier, hvor økonomien er så dårlig, at børnene står uden for fællesskabet,« siger Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen.

Ifølge Mødrehjælpen har mere end 90 procent af deres ansøgere oplevet ikke at have råd til dagligvarer, 77 procent af ansøgerne har måttet skære oplevelser og aktiviteter ud af budgettet. Omtrent halvdelen af ansøgerne har ikke råd til at lade deres børn deltage i sports- og fritidsaktiviteter.

Hjælpen, hvis man bliver godkendt, består af et engangsbeløb på 350 kroner per barn under 18 år. Desuden kan man benytte tilbuddet om gratis sommerferieoplevelser.

Det stigende antal ansøgere kræver, naturligvis, flere penge til Mødrehjælpen. Som det ser ud lige nu, er der ikke penge til at hjælpe alle godkendte ansøgere.

Mødrehjælpen har lukket for ansøgning til feriehjælpen. Der uddeles hjælp til de godkendte familier den 17. juni.

Hvis man vil støtte Mødrehjælpens Feriehjælp, kan man gøre det via deres hjemmeside her.