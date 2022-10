Lyt til artiklen

Igen onsdag vil røgen fra branden på Studstrupværket være kraftig. Og den vil atter drive ind over Studstrup, Havhusene og Gl. Løgten Strand.

Derfor anbefales borgere med hjertekar- og lungesygdomme i området at finde et andet sted at opholde sig.

Sådan meddeler Østjyllands Politi onsdag formiddag.

Det samme var tilfældet tirsdag, og myndighederne anbefaler fortsat, at man helt generelt søger indenfor, hvis man føler sig generet af røgen. Med lukkede døre og vinduer.

Kraftig røg fra Studstrupværket igen onsdag. Foto: Bo Amstrup

Branden i Studstrupværket har nu været i gang i lige knap to uger, efter der i en stor silo gik ild i 56.000 ton træpiller.

I forhold til slukningsarbejdet er der sket det, at brandvæsenet tirsdag fik hjælp fra Forsvaret i form af en fjernstyret bulldozer, der kan køre det brændende materiale ud af bygningen.

»Vi får rigtig god hjælp fra både private firmaer og andre myndigheder, som assisterer med udstyr og teknologi, og vi afsøger hele tiden nye muligheder for at vi kan få slukket branden så hurtigt som overhovedet muligt,« siger beredskabsdirektør ved Østjyllands Brandvæsen, Kasper Sønderdahl, i en pressemeddelelse:

»Vi har kontrol over branden, og vi har gjort rigtig gode fremskridt med at få tømt siloen og slukket de brændende piller. Forventningen er dog fortsat, at slukningsarbejdet vil tage flere dage.«

Det er ikke muligt af sætte mandskab ind i siloen af sikkerhedsmæssige årsager, og derfor benyttes også en teleskoplæsser med en 17 meter lang arm til at få træpillerne ud af siloen.

Senere onsdag vil der blive lavet nye vejrprognoser for området, så borgerne kan orientere sig i den kommende tid.