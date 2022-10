Lyt til artiklen

Branden på Studstrupværket fortsætter på 12. døgn – og tirsdag forventes det, at røgen fra branden bliver kraftigt intensiveret.

Det får politiet til at komme med en opfordring til en udvalgt gruppe af personer.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Røgen ser ud til særligt at ramme området omkring Studstrup, Havhusene og Gl. Løgten Strand, og beboere her med hjertekar- og lungesygdomme anbefales at finde et andet sted at opholde sig, indtil røgen er drevet væk'« lyder det.

Derudover lyder meldingen, at man tirsdag forventer svag vind i området.

Derfor kan røgen være tykkere, hvilket kan forværre tilstanden hos personer, der for eksempel har astma, KOL eller lignende sygdomme.

Og hvis man er pårørende til den førnævnte gruppe personer med hjerte-kar- eller lungesygdomme, som ikke selv kan komme væk fra de førnævnte områder, opfordres pårørende til at hente dem.

»De borgere, der er i risikogruppen og er tilknyttet hjemmeplejen, vil blive kontaktet direkte af kommunen og blive tilbudt et midlertidigt sted at opholde sig,« fremgår det af pressemeddelelsen.

Ifølge sundhedsmyndighederne vurderes det, at røgen ikke udgør en risiko for andre.

»Borgere, der ikke har hjerte- eller lungeproblemer, og som generes af røgen, anbefales at søge indenfor og lukke vinduer og døre og slukke for ventilationen.«



»Hvis det bliver nødvendigt at bede borgerne i et område om at gå indenfor, vil der blive udsendt en beredskabsmeddelelse, og sirenerne i området kan blive aktiveret.«

Der har været brand i en silo ved værket siden 22. september. I den store silo er der 56.000 ton træpiller, og det er dem, der brænder.

Søndag lød meldingen, at branden først forventes at blive slukket inden for en uge.