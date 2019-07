En voldsom brand på en mark ved Ringsted udviklede mandag kraftig røg. Fire nærliggende boliger blev evakueret, og to brandfolk blev sendt på skadestuen.

»Det er en meget alvorlig brand. Meget mere alvorligt end en almindelig markbrand. Det er knastørt derude, og det gør virkelig stærkt.«

Sådan sagde Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til TV2 Øst om branden tidligere mandag om branden, der nu er slukket.

På Twitter beskrev Midt- og Vestsjællands Politi branden, som var i lys lue ved Havemøllevej mellem Ringsted og Torpet - vest for netop Ringsted.

Ringsted: markbranden slukket. Gnist fra mejetærsker er formentlig årsag til brandens opståen. Minimal skade på mejetærsker. To brandfolk bragt til skadestuen til undersøgelse for evt. røgforgiftning. Ingen øvrig skade på ejendom/personer. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) July 29, 2019

Røgen nåede dog ikke at være til gene for bilister i området, da røgsøjlen gik lodret op i luften, skrev politiet.

I en opdatering skriver politiet, at branden nu er slukket. I forbindelse med branden, der blev antændt af en gnist fra en mejetærsker, blev fire nærliggende boliger evakueret.

Og efterfølgende er to brandfolk blevet kørt til skadestuen for at blive tjekket for muligt røgforgiftning, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en opdatering på Twitter.

Adskillige brandfolk var til stede ved branden og kæmpede i timer for at få inddæmmet branden, inden den kom ud af kontrol.