Der er udsendt varsel om voldsomt vejr i det sydlige Jylland, på Fyn og Sjælland på grund af kraftig blæst.

Der bliver rusket godt op i hele landet, når et blæsevejr med stormende kuling og vindstød af stormstyrke søndag bevæger sig hen over landet.

Først på dagen er blæsten kulmineret i Vadehavsområdet i Sydvestjylland. Herefter rykker det mod øst.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), som har udsendt et varsel om voldsomt vejr i Sydvestjylland, på Fyn, Syd- og Vestsjælland og øerne.

- Det blæser kraftigt hele vejen fra Vadehavet til Storebælt. Der ligger det kraftige vindfelt nu, og så venter vi på, at det breder sig østpå til Sydsjælland, Lolland-Falster og i sidste ende Bornholm.

- Det vil blæse kraftigt fire til fem tider det enkelte sted. Så det hele er overstået engang i aften - også på Bornholm, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Henning Gisselø først på eftermiddagen søndag.

De voldsomme vindforhold skaber udfordringer flere steder i trafikken.

Kort efter klokken 13 er Øresundsbroen blevet spærret i begge retninger.

Og vindfølsomme køretøjer frarådes at passere Svendborgsundbroen og Langelandsbroen på grund af kraftig vind.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Søndag formiddag var det Storebæltsbroen, der måtte fraråde bilister at køre med campingvogne, lastvogne og andre vindfølsomme køretøjer over broen.

Foruden blæst er der regn i store dele af landet, og i Nordvestjylland er der faldet sne eller slud, oplyser den vagthavende meteorolog ved DMI.

Men sneen bliver næppe liggende ret længe.

- Så der har været et kortvarigt indslag af lidt vinterligt. Men man skal nok ikke forvente, at der kommer sne ret mange andre steder, siger Henning Gisselø.

Det er i den sydlige del af Danmark, at blæsten er kraftigst. Foruden vind advarer DMI om forhøjet vandstand i Vadehavet.

Her ventes vandstanden at være mellem 2,4 og 2,8 meter over normalen, når vandet står højest klokken 16.30.

