Næsten alle dage i denne uge byder på kuling og byger, melder DMI. Vejrtypen fortsætter stort set til marts.

Det kraftige blæse- og regnvejr, der har præget Danmark et godt stykke tid, slipper ikke foreløbigt sit tag i landet.

Den kommende uge bliver således ustadig, fortsat særdeles blæsende og med milde temperaturer.

Det fortæller Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt mandag morgen.

- Vi får kuling - og faktisk op til hård kuling - næsten hver dag i denne uge. Der kommer også rigtig mange byger, siger meteorologen.

Det heftige regnvejr, der natten til mandag har spærret flere veje i Jylland, fortsætter lidt endnu.

I løbet af mandagen bliver bygerne dog mindre kraftige, og i den sydøstlige del af landet kan man håbe på nogen sol.

Det bliver mildt og mellem fem og otte grader.

Særligt i den vestlige del af Jylland fortsætter den kraftige blæst med vindstød op til stormstyrke flere steder.

- Vi har dog nok set det værste af søndagens regnvejr, siger Martin Lindberg, der fortæller, at et varsel om forhøjet vandstand i Limfjorden kommer til at gælde frem til tirsdag aften.

I løbet af mandag eftermiddag og ud på aftenen aftager vinden.

Men bygerne fortsætter tirsdag, hvor de enkelte steder kan være med slud. Temperaturerne holder sig milde.

Onsdag venter et lille lyspunkt, da man i nord kan regne med nogen sol. Det kan man dog ikke umiddelbart i syd, hvor bygerne bliver ved.

Vinden lægger sig en hel del onsdag, og i løbet af dagen ventes den at aftage og blive svag til jævn de fleste steder i landet.

Natten til torsdag bliver den eneste i denne uge med nattefrost, fortæller Martin Lindberg.

- Vi er faktisk i en periode med ret kold luft. Men når det blæser så stærkt ind fra Nordsøen, bliver det faktisk ved med at være varmt. Derfor bliver det koldere, når vinden lægger sig, forklarer han.

Torsdag skal en front igen passere Danmark fra sydvest, så efter en tør start på dagen begynder det at regne. Igen står den på frisk vind til kuling.

Og fredag følger ifølge DMI nogenlunde samme opskrift, da det begynder tørt med lidt eller nogen sol, hvorefter regnen tager til.

Martin Lindberg forklarer, at de mange byger skyldes, at Danmark ligger i en ret kraftig luftstrøm fra vest.

Vejrtypen ser ikke for alvor ud til at ændre sig før marts, melder DMI.

/ritzau/