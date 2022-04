»Ærgerligt«, »uacceptabelt«, og »fuldstændig forfejlet«.

Sådan lød ordene fra både rød og blå blok i Aarhus Kommune, da det kom frem, at opsætningen af kameraer i det såkaldte 'dødskryds' i Aarhus Kommune var udsat på ubestemt tid.

Og nu kan justitsministeren forvente en mail i sin indbakke om ganske kort tid.

Onsdag er Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune nemlig blevet enig om at rette henvendelse til justitsminister, Nick Hækkerup (S).

»Vi kan naturligvis ikke leve med, at den her sag ikke er prioriteret. Vi ved end ikke, hvornår der kommer til at ske noget. Det her er så alvorligt, at vi skal sætte alle sejl ind for at få det prioriteret øverst på Rigspolitiets liste,« siger Gert Bjerregaard (V), der er medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus.

Hele miseren med kameraerne handler om, at der i år skulle være sat kameraer op i krydset ved Åby Ringvej og Edwin Rahrs vej.

Teknologien omkring kameraerne er dog ny, og derfor kan Rigspolitiet ikke hjælpe, meddeler de i et skriftligt svar til TV 2 Østjylland.

Men den undskyldning accepterer Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune altså ikke.

»Vi skal lægge maksimalt pres på ministeren, så han kan give en lodret ordre til Rigspolitiet om, at nu skal det her prioriteres,« siger Gert Bjerregaard.

Han forventer, at der sendes et brev afsted til justitsministeren i næste uge.

Det skabte både stor undren og forargelse, da Rigspolitiet meddelte, at opsættelsen af kameraer var sat på standby på ubestemt tid.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at man nu fraviger den aftale, som er indgået. Vi har med et område at gøre, hvor man har en markant anden trafikkultur, og hvor man er totalt ligeglad med danske love og regler,« sagde Gert Bjerregaard til B.T. søndag.

»Derfor ønsker vi, at politiet skal slå hårdt ned over for de her overskridelser af færdselsloven, som har ført til de her forfærdelige ulykker. Derfor synes vi også, at prioriteringen fra Rigspolitiet er fuldstændig forfejlet.«

Siden blev kameraerne hurtigt sat på dagsordenen, og Gert Bjerregaard er positiv over for, at byrådet onsdag besluttede at rette henvendelse til ministeren.

»Jeg tror, der er gode muligheder for, at vi kan få sat de her vigtige kameraer op, når vi kontakter justitsministeren,« afslutter Gert Bjerregaard.