'Totalt uacceptabelt', 'sygt' og 'kæmpe svigt'.

Fra både rød og blå fløj er der benhård kritik af Lykke Sørensen, der i dag sidder som den magtfulde politidirektør i Rigspolitiet.

De seneste dage har den sygepensionerede chef for sikkerhedsafdelingen i Politiets Efterretningstjeneste (PET), Jesper Grønbech, fortalt, hvordan Lykke Sørensen som daværende juridisk chef havde det største ansvar for, at han blev syg.

'Således er der omtalt en række krænkende, ydmygende og chikanerende udtalelser og trusler fra dine overordnede,' står der i afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Sagen kort Chefen for sikkerhedsafdelingen hos PET, Jesper Grønbech, blev i april 2016 sygemeldt på fuld tid med posttraumatisk stress (PTSD), og i 2018 blev han sygepensioneret.

Speciallæge og psykologer har konkluderet, at Jesper Grønbech har haft et langvarigt meget stort arbejdspres, manglende opbakning fra ledelse, forbigåelse, trusler om afskedigelse og chikanelignende, krænkende og ydmygende udtalelser fra overordnede i PET.

I oktober 2020 har Jesper Grønbech fået 3,3 mio. kr. i tabt erhvervsevne hos Rigspolitiet.

Jesper Grønbech fortæller nu, at den daværende juridiske chef i PET, Lykke Sørensen, var en af to chefer, der stod bag trusler og chikane.

Lykke Sørensen er i dag steget i graderne til politidirektør for Rigspolitiet.

Samtidig viser en undersøgelse, at Jesper Grønbech slet ikke er ene om at få stress på grund af ledelsen.

I oktober 2020 afsluttes hele forløbet med, at Jesper Grønbech, der er sendt på sygepension, tilkendes over tre millioner i tabt arbejdsfortjeneste.

»Jeg må sige, at jeg ikke har hørt, at der før er udbetalt så stor en erstatning, efter nogen ansatte i politiet er udsat for sådan et svigt før fra ledelsen,« siger Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF og tilføjer:

»Det lyder til at have været et pænt sygt arbejdsmiljø, og det lyder til at være et kæmpe ledelsessvigt. Det er helt vildt uacceptabelt og uværdigt, at Jesper har været slæbt igennem det.«

I januar 2014 slog en uvildig rapport fra konsulentfirmaet Cairos fast, at Lykke Sørensen var en af de hovedansvarlige for, at samarbejdet mellem ledelsen og de ansatte var kørt helt af sporet.

Mens Jesper Grønbech er sygepensioneret med PTSD, er Lykke Sørensen i dag steget gevaldigt i graderne fra juridisk chef i PET til politidirektør i Rigspolitiet med 650 ansatte under sig.

B.T. har besøgt Jesper Grønbech, der er sygepensioneret chef for sikkerhedsafdellingen i PET.

SF vil nu have justitsminister Nick Hækkerup på banen med garanti for, at Lykke Sørensen ikke gør noget sådan igen som politidirektør.

Altså den højeste stilling hos politiet lige under rigspolitichef Thorkild Fogde.

»Hvis ens ledelsesstil gør mennesker syge, så skal man efter min optik ikke være leder. Man kan selvfølgelig have potentiale for at udvikle sig og blive en bedre leder, men det skal frem, om det også er sket her. Jeg vil i hvert fald bede om en garanti fra ministeren om, at den ledelsesstil fra politidirektøren ikke gentager sig, og hvad der samlet gøres for at bekæmpe chikane og mobning fra ledere i politiet,« siger Karina Lorentzen.

Dansk Folkeparti er enig i, at der skal være en garanti for, at der ikke sker samme ledelsessvigt fra Lykke Sørensen, efter hun er steget så markant i graderne og blevet politidirektør.

Lykke Sørensen stod som juridisk chef hos PET for 'det mest katastrofale arbejdsmiljø, jeg og andre nogensinde har været udsat for', oplyser den tidligere operative leder Jesper Grønbech til B.T. I dag har hun en toppost som politidirektør i Rigspolitiet.

»Det er udtryk for total uacceptabel personaleledelse, når man ikke bakker medarbejdere op i yderst vanskelige situationer og i stedet truer dem med det resultat, at de knækker og udvikler PTSD,« siger Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti.

Efter Jesper Grønbech har fortalt om sine oplevelser, undrer han sig over, at Lykke Sørensen nu er blevet magtfuld politidirektør.

Han er 'overrasket' over, at det kan lade sig gøre på den måde at ryge til tops efter sådan en sag.

Især når det nu i en undersøgelse foretaget sidste år er kommet frem, at psykisk nedbrudte har oplevet, at ledere forsøger at tage afstand fra betjente, som har været udsat for psykiske belastninger.

Altså præcis som Jesper Grønbech har mærket.

»Mildest talt overraskende ser det ud til, at ledere, der engang havde ansvaret for den her uacceptable ledelse, stadig får fremtrædende poster og forfremmes inden for politiet. Det kan man godt undre sig over,« siger Peter Skaarup.

B.T. har bedt justitsminister Nick Hækkerup om en kommentar, men det har ikke været muligt.

Ligesom rigspolitichef Thorkild Fogde ikke har nogen kommentarer til, om han vil tage en samtale med Lykke Sørensen, efter Jesper Grønbechs sag er kommet frem.