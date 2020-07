Statsminister Mette Frederiksen (S) opfordres nu fra en ny kant til at være helt ærlig og præcis om, hvem hun henviste til, da hun påstod, at myndighederne havde anbefalet at lukke det danske samfund.

Transparency International Danmark mener, at regeringens proces langtfra har været gennemsigtig nok: Hvad var myndighedernes anbefalinger, og hvordan adskilte de sig fra Frederiksens beslutning?

»Regeringen har mudret det sammen. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Mette Frederiksen ikke vil fortælle, hvad det er for en anbefaling fra myndighederne, hun henviser til,« siger Jesper Olsen, formand for den danske afdeling af den verdensomspændende ngo og ekstern lektor i statskundskab på Københavns Universitet.

Målet om at bekæmpe corona må aldrig betyde, at man begynder at rutte med sandheden. Det er det, der bekymrer mig mest Jesper Olsen, Transparency International Danmark

Debatten om, hvorvidt Frederiksen talte usandt, er igen blusset op, efter at B.T. fredag kunne afsløre, at coronageneralen Søren Brostrøm syv timer før det historiske pressemøde 11. marts frarådede regeringen at foretage en stor nedlukning.

Det sagde Mette Frederiksen »Vi skal sætte ind, hvor det virker. Der, hvor smitten spredes mest. Det er, hvor mennesker forsamler sig. Der, hvor mange mennesker er samlet. Daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, aktivitetstilbud, arrangementer, kollektiv trafik. Derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode.« Se video med pressemødet her.

Den såkaldte anbefaling kom heller ikke fra Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut. Han har forklaret, at det ikke var ham, der anbefalede de konkrete tiltag, men at han syntes, det var en god idé.

Heller ikke i en indstilling til Mette Frederiksen fra Danmarks krisestab, Den Nationale Operative Stab, står der noget om en stor nedlukning.

Formand for Transparency Intertional Danmark Jesper Olsen hæfter sig ved, at både debattører og politikere i dag argumenterer, at 'det alligevel har vist sig at være den rigtige beslutning'.

»Det er jo kimen til den magtblindhed, der kommer, når man synes, man gør det rigtige. Men målet om at bekæmpe corona må aldrig betyde, at man begynder at rutte med sandheden. Det er det, der bekymrer mig mest,« siger Jesper Olsen.

Han forklarer, at det ikke handler om, hvorvidt beslutningen var rigtig eller ej, men at befolkningen kan have tillid til, at ministrene taler sandt.

»Hvis vi mister den tillid, vil vi i mindre grad følge de coronaregler, regeringen indfører,« mener han.

Senest kunne B.T. mandag afdække, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ifølge eksperter gav vildledende udtalelser, da han på et pressemøde 13. marts gav et svar på et spørgsmål om regeringens lukning af skoler.

På spørgsmålet om, hvorvidt der i forhold til corona var videnskabeligt belæg for at lukke dem, svarede Heunicke, at han havde fået tæt rådgivning af Søren Brostrøm.

Men i virkeligheden var rådgivningen fra Brostrøm det modsatte af, hvad regeringen endte med at beslutte.

Da B.T. spurgte Magnus Heunicke, hvorfor han undlod at oplyse, at Søren Brostrøm faktisk ikke anbefalede en lukning af skoler, gav Heunicke et svar, hvor han i stedet for at nævne pressemødet skrev:

'Jeg ser med sindsro frem til undersøgelseskommissionen, for den vil vise, at regeringens resolutte og konsekvente håndtering var afgørende for, at vi i Danmark fik epidemien under kontrol og dermed undgik den overdødelighed, som man på tragisk vis har set i andre lande.'

Ifølge Jesper Olsen er det et bekymrende svar fra en minister.

»Uden sammenligning i øvrigt: Men det er ligesom Michel Platini (tidligere Uefa-præsident, red.), der på vej ind til afhøring i sin korruptionsskandale siger, 'jeg fortjener ikke alt det her, jeg fortjener alt det gode, jeg har gjort i fodbold'.«

Venstre har krævet en redegørelse fra Mette Frederiksen via Udvalget for Forretningsorden, mens Dansk Folkeparti har kaldt Magnus Heunicke i samråd.

Desuden er en uvildig ekspertgruppe i gang med at undersøge den politiske beslutning om at lukke det danske samfund. Arbejdet ventes færdig i januar 2021.