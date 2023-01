Lyt til artiklen

Der skal være mere åbenhed om lønnen på din arbejdsplads.

Ellers bliver det svært at ændre på, at mænd får mere i løn end kvinder for det samme arbejde.

Det er tanken bag et nyt EU-direktiv, der ifølge finans.dk vil tvinge større virksomheder til at indføre åbenhed om lønnen på arbejdspladserne.

Hensigten er at gøre op med det løngab, der uden nogen fornuftig grund giver mænd højere løn end kvinder på arbejdsmarkedet.

Derfor lægger det nye direktiv op til, at virksomheder med over 100 ansatte fremover kan få en bøde eller komme for retten, hvis de ikke lever op til de kommende krav fra EU om mere åbenhed for at øget ligeløn på vej.

Ifølge det nye direktiv, der forventes at blive godkendt i Europa-Parlamentet til marts, skal løndata være offentligt tilgængelige, og er lønforskellen større end fem procent uden en begrundelse, skal arbejdsgiverne arbejde for at korrigere det.

Over for finans.dk hilser Djøf det nye initiativ om mere åbenhed om lønforholdene velkommen:

»Større åbenhed om lønforhold er en vigtig løftestang til at modgå diskrimination. Der kan gemme sig en forskelsbehandling i den måde, man aflønner konkret i de enkelte virksomheder, som man ikke nødvendigvis selv er klar over,« siger Edith Jakobsen, arbejdslivspolitisk chef i Djøf.

Til gengæld er der hos Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) bekymring for, at de nye regler vil forsimple løndannelsen og indskrænke ledelsesrummet.

»Der er jo ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den enkelte medarbejders performance og uddannelse. Ligesom anciennitet ikke nødvendigvis afspejler den værdi, en medarbejder tilfører sin arbejdsplads. Konsekvensen er en indskrænkning af ledernes muligheder for at belønne medarbejdere, der præsterer ekstra god,« lyder det i en mail fra den administrerende direktør i FA – Nicole Offendal – til mediet.

Hun understreger dog samtidig vigtigheden af, at det danske arbejdsmarked kommer de »uforklarlige lønforskelle« mellem kønnene til livs. En forskel, som Danmarks Statistik har opgjort til syv procent