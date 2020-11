Efter det kom frem, at den radikale folketingspolitiker Katrine Robsøe var blevet krænket af Morten Østergaard, florerede flere billeder af hende og Morten Østergaard på sociale medier. Billeder, der har fået folk til at kalde Katrine Robsøe hyklerisk.

Særligt ét billede blev hun kritiseret for. Ikke så meget for selve billedet, men fordi Katrine Robsøe havde delt billedet på Facebook med teksten: 'Lækre mand'.

I P3-programmet 'Tabu' har Robsøe fortalt, hvorfor hun delte billedet, når Morten Østergaard har krænket hende.

»For det første, synes jeg, det er vigtigt at Morten er mere end de fejl. De er slemme de fejl, og de skulle aldrig være begået, men manden er mere en det. Han var også den politiske leder, og jeg havde også et ønske om at have et godt forhold til ham,« fortæller Katrine Robsøe.

Herefter bryder den ene Tabu-vært Adnan Al-Adhami ind og spørger, hvad hun mener med, at Morten Østergaard var meget mere.

»Morten er megadygtig og på alle andre punkter et rigtig rart menneske. De fejl, der er sket, har været i festligt lag, og det gør det ikke okay, men det gjorde det nemmere for mig at komme videre,« siger Katrine Robsøe.

Derfor gør det også Katrine Robsøe ked af det, når hun bliver kritiseret og kaldt diverse ting på sociale medier, fordi hun har formået at komme videre.

På trods af det valgte Katrine Robsøe at slette billedet fra sin Facebook-profil.

Ikke fordi, hende og Morten Østergaard ikke var kommet videre, men fordi hun frygtede, at folk vil misforstå billedet og negligere krænkelsen.

Men billedet kom frem og blev kritiseret alligevel, og det gjorde et andet billede også.

Et billede, der er taget efter krænkelsesepisoden, hvor Morten Østergaard og Katrine Robsøe kører i bil sammen.

Men Katrine Robsøe har en klar forklaring på, hvorfor det netop ikke er hyklerisk at sidde i en bil med en mand, der har krænket hende:

»Det var lige præcis de ting, vi lavede sammen, der var med til at sørge for, at vi kom godt videre,« siger Katrine Robsøe.

Katrine Robsøe blev krænket af Morten Østergaard i 2015, da hun var studentermedhjælper. En sag der endte med, at Morten Østergaard fik en påtale i 2016.