Ikke nok med, at han var 51 år, og hun kun var 16. Så var han også hendes chef i en lokal dagligvarebutik i Slagelse.

Nu er han dømt for at have krænket hendes blufærdighed ad flere omgange.

Det skriver Sjællandske Medier.

I anklageskriftet fremgår det, at den 51-årige blandt andet skulle have befamlet hende uden på tøjet. Både på numse, inderlår, mave samt overkroppen tæt på brystet.

Han skulle også have befølt hende tæt på hendes kønsdele. Alt sammen sket på arbejdspladsen i et personalerum to til tre gange.

Den 51-årige souschef og elevansvarlige slipper dog for at komme ind at sidde.

Han har fået en betinget straf på 20 dages fængsel og 40 timers samfundstjeneste.

Dommen var skærpet, da det var foregået flere gange, og fordi han var chef. Lige nu overvejer den 51-årige at anke dommen.