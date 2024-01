For mange ofre for stalking, psykisk- og digital vold har MobilePay længe været et utrygt sted at være.

Her har man haft mulighed for at sende ubehagelige beskeder og trusler for en krone, men nu er det snart slut.

Tirsdag kunne appen præsentere en sikkerhedsopdatering, der til foråret blandt andet vil gøre det muligt at blokere brugere. Videre skal ens juridiske fulde navn altid fremgå, når man swiper eller modtager penge. Og så vil man kun kunne være aktiv på én enhed ad gangen.

Dét vækker glæde hos kvinde- og krisecentret Danner, der ofte har mødt kvinder, som er blevet uhensigtsmæssigt kontaktet på appen.

»Vi har haft et tilfælde med en kvinde, der havde fået sendt 1 krone og beskeden ‘du er ikke mere værd'. Det gør for mange, at de ryger helt tilbage i den tilstand, de var i, når de levede i et psykisk voldeligt forhold,« siger Mette Marie Yde, der er direktør i Danner.

På MobilePay har man nemlig mulighed for at sende en besked med, når man overfører et beløb. En genvej, som gør det muligt at kontakte brugere, der ellers havde dem blokeret på andre platforme såsom Facebook, Instagram eller på telefonen.

I en nær fremtid bliver det således muligt også at blokere brugere på betalingsservice-appen.

»Det er rigtig positivt, for MobilePay var en af de få digitale platforme tilbage, hvor man ikke kunne blokere folk. Vi har en del kvinder, der har oplevet, hvordan chikane, trusler og stalking fortsætter på den måde. Det er digital vold og en måde at fastholde kvinden i den vold, hun har været i,« siger Mette Marie Yde.

Det var for 1,5 år siden, at man i Danner for første gang gjorde opmærksom på problemet. Siden har paraplyorganisationerne LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre, red.) og Dansk Stalking Center haft flere samtaler med MobilePay for at få lukket det digitale hul, forklarer direktøren.

Selskabet Vipps MobilePay har selv udtalt om opdateringen, at den nye funktion skal være med til at forhindre eksempelvis stalking og trusler, som brugere af appen nogle gange udsættes for. Samtidig vil man også forsøge at komme svindel til livs, lyder forklaringen.

For Mette Marie Yde er det »rigtig positivt,« at en privat virksomhed ønsker at optimere sikkerheden for de sårbare brugere, og så mener hun ikke mindst, at det er en del af en større og glædelig tendens.

»Jeg ser det som en del af en positiv tendens, hvor der er en større forståelse i samfundet, hos virksomheder og hos enkeltpersoner for stalking, digitaliseret og psykisk vold,« lyder det.