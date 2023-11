»Vi tillidsvalgte fik henvendelser om, at der var en uheldig kultur, og at der burde sættes fokus på det. Og da HR gik ind og så nærmere på det, viste det sig ganske rigtigt, at der var brug for handling.«

Sådan lyder det fra fællestillidsrepræsentanten i Nets, Frank A. Olesen, til Finansforbundet.

Man oplevede en stor udskiftning blandt kvindelige ansatte, og da en del af dem var villige til at fortælle om deres oplevelser hos Nets, stod det klart, at der var problemer med krænkelser.

Problemer, der i visse tilfælde var så store, at de førte til advarsler og fyringer. Finans skriver, at der konkret er tale om to fyringer.

Det var blandt andet kommentarer om kvindernes fysik og bemærkninger om, at de var værd at have sex med.

»Kulturen havde fået lov at slå rod, og når nye kom til, tænkte de måske, at sådan var det her, og det måtte de leve med. Det største problem var, at der ikke rigtig skete noget ved at opføre sig sådan. Men det gør der nu. Ledelsen har taget det bredt op og sat ind overfor det,« siger fællestillidsrepræsentanten.

Han tilføjer, at der også er set eksempler på racistiske udtalelser.

Blandt andet skulle udtrykket 'mine indiske slaver' være blevet brugt.

Landechef for Nexi Group, der ejer Nets, Jeppe Juul-Andersen, er dog ikke enig med Frank A. Olesen i, at Nets har en sexistisk kultur.

»Situationen er, at Nets er et fantastisk sted at arbejde, og hvor der er 1241 dygtige medarbejdere. Vi har et godt arbejdsmiljø i Nets,« siger han til Finans og fortsætter:

»I alt er vi blevet opmærksomme på en håndfuld sager, hvor medarbejdere ikke er blevet behandlet ordentligt, og det er jeg super ked af.«

Han slår også fast, at der ikke har været tale om fysiske krænkelser.