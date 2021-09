Ord som 'idiot' og 'spade', falske beskyldninger om seksuel chikane og overfusninger med gråd på lærerværelset til følge.

Det har ifølge tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet været en del af hverdagen for ansatte på erhvervsskolen Kold College i Odense.

Et af de forhold, som skolen er blevet pålagt at rette op på, udspringer af en række tilsynsbesøg, som er gennemført hen over efteråret sidste år. Besøgene afslørede alvorlige problemer med blandt andet krænkende handlinger.

Det fremgår af rapporter, som B.T. er i besiddelse af.

»Virksomheden skal sørge for, at krænkende handlinger i forbindelse med arbejdet på Kold College ikke forringer ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt,« står der blandt andet i det påbud, som Kold College senest onsdag skal orientere tilsynet om efterkommelsen af.

Der er da også rigeligt at tage fat på.

Det er i hvert fald indtrykket, når man lader øjnene glide ned over medarbejdernes beretninger.

For eksempel har der i forbindelse med et valg af arbejdsmiljørepræsentant været interne magtkampe blandt de ansatte, som blandt andet har udmøntet sig i ubehagelige sms'er.

»Du er en idiot, hvis du har stemt på …« lyder en af beskederne ifølge rapporten.

Og der er tale om flere sms’er, hvor de ansatte sviner hinanden til vedrørende valget af arbejdsmiljørepræsentant.

»Du er en spade, fordi du har stemt på …«

Ledelsen er bekendt med episoden og kommenterer ifølge rapporten hændelsen sådan her:

»Vi ved, at en ansat skrev til en anden ansat, at hun var en spade, fordi hun havde stemt, som hun havde gjort.«

Har du kendskab til konkrete problemer med arbejdsmiljøet på Kold College, så skriv til redaktionen på: tipodense@bt.dk

Ledelsen forklarer, at »den sms er forelagt ledelsen og behandlet med konsekvenser«.

Rapporten giver i det hele taget indtryk af, at de ansatte er gået langt for at få ram på hinanden.

Efter en fest i 2018 blev der sendt beskeder blandt kollegerne på mediet Snapchat, hvor der opstod beskyldninger om seksuel chikane.

Beskederne blev fundet frem i forbindelse med valget til arbejdsmiljørepræsentant og indgivet til ledelsen.

Velkommen til B.T. i Odense Kære læser. Mit navn er Louise Ravn Skovby, og jeg er redaktør for B.T. i Odense. Vi er ti journalister, der laver kærlig og kritisk journalistik i og om Odense. Vi insisterer på at se verden fra borgerens perspektiv. Vi jubler med, når byen lykkes og jagter svar, når magthaverne svigter. Vores redaktion holder til på Mageløs 2, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipodense@bt.dk Følg os på bt.dk/odense og på Facebook her: www.facebook.com/btodense

Men beskyldningerne om seksuel chikane var angiveligt uretmæssige. De blev kun indgivet til ledelsen med det formål at skade en bestemt ansat, fremgår det af rapporten.

Kvinden, der kom med den uretmæssige beskyldning, forklarede, at hun var blevet »revet med i en shitstorm«, og trak derefter beskyldningen tilbage.

Udover tilsvininger over sms-beskeder, overfusninger og uretmæssige beskyldninger forekommer der »dagligt mindre episoder og snak i krogene«, står der i tilsynsrapporten.

»Der foregår utrolig meget mobning fra kolleger, som går og lægger gift ud i form af små stikpiller,« lyder det ifølge rapporten fra en af stedets medarbejdere.

B.T. har forsøgt at få et interview med uddannelseschef Kirsten Lauritsen fra Kold College. Men i et skriftligt svar skriver hun, at hun ikke ønsker at kommentere problemerne, da Kold College »har afsluttet sagen og ønsker arbejdsro«.

Det fremgår imidlertid af rapporten, at ledelsen på Kold College ikke er helt enig i tilsynets konklusioner:

»Vi anfægter Arbejdstilsynets påstand om, at der på Jordbrugsafdelingen har fundet krænkende handlinger sted, som skulle være i et sådan omfang, at det skulle indkassere et påbud,« lyder ledelsens bemærkninger på påbuddet fra Arbejdstilsynet.

Kold College skal senest 22. september 2021 give besked til Arbejdstilsynet om, hvordan de vil efterkomme påbuddet.