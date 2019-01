»Det kan ikke være noget slemt. Det går over af sig selv.«

Sådan har Mette Meinertz Elnegaard altid tænkt, når hun overvejede at gå til lægen.

Og det samme tænkte hun gennem foråret 2018, hvor hun følte sig stresset, oppustet og træt.

Hun undgik at gå til lægen, indtil hun pludselig fik enorme smerter i kroppen.

Besøget kunne ikke trækkes længere, og det var heldigt. Mette besøgte lægen og blev hurtigt hastet til hospitalet, der kunne viderebringe den forfærdelige besked:

»Du har uhelbredelig kræft i æggestokkene.«

Derfor blev Mette også lettere fortørnet, da B.T. mandag viderebragte indholdet fra et debatindlæg om rygproblemer af speciallæge i almen medicin, Robert Pind, fra Jyllands-Posten.

'Det er derfor, “ondt i ryggen” uden kraftnedsættelse i 98 pct. af tilfældene blot kan betragtes som en forkølelse, der går over i løbet af 1-2 uger uden nogen særlig undersøgelse eller behandling,' skriver Robert Pind blandt andet i debatindlægget.

Mette Meinertz Elnegaard Foto: Privatfoto Vis mere Mette Meinertz Elnegaard Foto: Privatfoto

Sagt med andre ord: Ofte er det slet ikke nødvendigt at gå til lægen, hvis du har ondt i ryggen.

Men det er et farligt budskab, mener Mette.

»Du kender din krop bedst selv, og du ved, når der er noget galt. Ligegyldigt om det er rygproblemer, maveproblemer eller noget helt tredje, så kan det jo i teorien være alvorligt, hvis du ikke går til lægen,« siger hun.

Og det kan Mette som sagt skrive under på, selvom det i hendes tilfælde ikke startede med rygproblemer.

I december 2017 begyndte hun at få ondt i underlivet. Smerterne var så kraftige, at hun tog til lægen, der henviste hende til gynækologen.

Hun blev tjekket, men derefter sendt hjem igen. Intet var galt.

Heldigvis forsvandt smerterne, men i løbet af foråret 2018 fik Mette det mærkeligt i kroppen.

Hun var træt. Havde ingen energi. Og så følte hun sig enormt oppustet.

Mette Meinertz Elnegaard Vis mere Mette Meinertz Elnegaard

Egentligt vidste hun godt, at hun burde gå til lægen, men hun slog det hen.

»Jeg ville ikke male fanden på væggen, og sådan har jeg altid haft det. Derfor tog jeg ikke til lægen, selvom jeg kunne mærke, at noget var galt,« fortæller Mette.

Den 38-årige mor, der har tre døtre med sin bedre halvdel, levede videre med den ubehagelige følelse i kroppen, men da forår blev til sommer, blev træthed og oppustelighed også forvandlet til kraftige smerter i kroppen.

Nu kunne den ikke trækkes længere.

»Jeg tog til en helt normal åben tid hos lægen, og hurtigt blev jeg viderehastet til hospitalet. Allerede første dag kunne de fortælle mig, at jeg havde kræft i æggestokkene,« fortæller Mette.

Og endnu værre. Kræften var i stadie 4.

Det betyder med andre ord, at Mettes kræftsygdom er uhelbredelig.

Hurtigt modtog Mette kemobehandling, og lægerne fik også fjernet æggestokke, livmoder og flere andre ting i kvindens krop.

Her fandt man ud af, at kræften havde spredt sig, og at der var opstået en masse væske i Mettes mave. Derfor havde hun følt sig oppustet.

I dag er kræften 'nulstillet', men fremtiden ser stadig mørk ud for den 38-årige kvinde.

»Kræften er uhelbredelig, og jeg har ikke super gode odds. De siger, at 40 procent lever efter fem år. Lige nu er jeg dog sådan set nulstillet, men på et eller andet tidspunkt vil det komme i udbrud igen,« fortæller Mette.

Mettes fortælling handler altså om, hvordan en uskyldig lægetur endte med en forfærdelig nyhed, og den kræftramte kvinde glemmer da heller aldrig momentet, da de frygtelige ord forlod lægens læber.

»Det er hårdt, når man bliver stillet ansigt til ansigt med døden. Jeg gik i panik, fordi jeg har tre piger, og pludselig ville jeg lave alt muligt med og for dem. Jeg fik endda også vide, at det kan være arveligt, så jeg skal også gentestes nu. Det er bare ikke sjovt,« fortæller Mette.

På den anden side understreger hun dog også, at man med sådan en sygdom inde på livet lærer at værdsætte nogle andre ting, end man gjorde før. Man sætter større pris på de små ting.

Og netop derfor gør Mette også meget ud af at anbefale andre at tage til lægen, selvom man tænker, at det ikke er galt.

»Vi betaler skat, så man burde gå til lægen, og det vil jeg altid anbefale. Jeg troede jo personligt ikke, at det var så slemt, men se hvor jeg står i dag. Det var tæt på at koste mit liv,« siger Mette.

Hun var selv 'heldig', at hun på et tidspunkt fik så store smerter, at hun ikke kunne gå, for ellers kunne det være endt endnu mere galt.

»Jeg kunne godt have fundet på at vente endnu mere, hvis smerterne ikke var blevet så kraftige, og så ved jeg ikke, hvad der ville være sket,« fortæller hun.