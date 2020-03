Når 46-årige Jane Duus Jensen fra Vordingborg forlader sit hjem og bevæger sig ud i offentligheden, har hun mundbind med i tasken.

Det skyldes, at hun har et stærkt svækket immunforsvar som følge af den kemobehandling, hun får for at holde sin uhelbredelige kræftsygdom nede. Nu sidder hun grædefærdig tilbage over den måde, hun bliver behandlet på af vildt fremmede mennesker, når hun har mundbindet på.

»Jeg kommer til at undgå at bevæge mig ud i større forsamlinger efter det her,« slår hun fast efter lørdagens dårlige oplevelse, som stadig sidder dybt i hende.

Jane Duus Jensen tog med en veninde til København for at besøge Kreativ Messe i Brøndby Hallen, og eftersom hun havde været til kemobehandling om torsdagen, blev hun rådet til at tage visse forholdsregler, når hun skulle være sammen med en hel masse mennesker på relativt lidt plads.

»Min mand og min søster sagde, at jeg skulle tage mundbindet med for en sikkerheds skyld. Ikke kun på grund af den lille risiko for coronavirus, men fordi selv en simpel forkølelse kan gøre mig så syg, at jeg skal indlægges på hospitalet,« siger hun til B.T.

Den langtidssygemeldte social- og sundhedsassist er ramt af brystkræft, men kræften har spredt sig til lunger og hals, og hun er erklæret uhelbredeligt syg af lægerne.

»Det er ikke en dødsdom, for de mener, at sygdommen kan holdes nede. Men jeg bliver stakåndet af at snakke med dig lige nu, og en influenza- eller coronavirus kan slå mig ihjel, så min familie lader mig ikke tage nogen chancer,« siger Jane Duus Jensen.

På messen beskyttede hun sig indledningsvist for smittefare ved at holde et tørklæde for munden, men da hun blev træt af at holde tørklædet op for læberne og gerne ville kunne snakke med sin veninde, skiftede hun til sidst tørklædet ud med mundbindet – og så var fanden ellers løs. Det beskriver hendes voksne søn Oliver i et Facebook-opslag, som nu er gået viralt.

»Der gik ingen tid, før folk stimlede sammen. De hviskede, pegede og grinede demonstrativt, mens de kiggede på mig. På kort tid var der nok 15-20 episoder. Vi valgte at gå, fordi jeg kunne mærke, det påvirkede mig, ligesom det også gør nu, hvor jeg fortæller dig om det,« siger hun til B.T.

»Jeg havde godt nok hue på, så man kunne måske ikke nødvendigvis se, at jeg er syg, men jeg savner altså en ganske basal pli, for jeg er pisse sårbar i forvejen. Der er ingen tvivl i mit sind om, at de ville markere over for mig, at jeg var corona-hysterisk,« siger hun.

»Det rammer mig hårdt, når folk peger og griner. Mit budskab til folk er: Tænk dig om! Man kan sgu såre nogle mennesker på sin vej,« siger Jane Duus Jensen, som skal fortsætte sin kemobehandling året ud og derfor fortsat skal passe på sig selv i offentligheden.

»Jeg vil som sagt undgå større forsamlinger, men jeg vil selvfølgelig ikke bure mig inde. Heldigvis har jeg en stor familie, som passer på mig, så det skal nok gå.«