De blev indlagt på Rigshospitalet for at blive behandlet for kræft.

Men under indlæggelsen blev seks børn ramt af noget andet – som potentielt også kan være livstruende.

I et skriftligt svar til Berlingske erkender Rigshospitalet nu, at det er 'meget sandsynligt', at mindst seks kræftsyge børn siden 2018 er blevet ramt af skimmelsvamp på hospitalet.

»Det flytter selvfølgelig hele sagen og alvorligheden af den,« siger professor og overlæge Ole Hilberg fra Vejle Sygehus – som har fulgt forløbet om skimmelsvamp på Rigshospitalet – til Berlingske.

Yderligere ti patienter fra andre afdelinger er testet positive for svampeinfektioner, og ifølge Berlingske blev yderligere to voksne kræftpatienter sidste år ramt af skimmelsvamp fra Rigshospitalet.

Infektionen kan være livstruende, hvis den rammer patienter, som i forvejen er sårbare på grund af et svækket immunforsvar.

Berlingske understreger dog, at mediet ikke ved, hvordan hver enkelt af de i alt 18 patienter, som har fået skimmelsvamp, er blevet påvirket af infektionen.

Dansk Skimmel skriver, at nogle af de sundhedsmæssige problemer, der er forbundet med eksponeringen for svampen, blandt andet er luftvejsinfektioner, åndedrætsbesvær, feber, astma og nedsat immunforsvar.

Sidste år blev der fundet 39 tilfælde af skimmelsvamp i selve bygningerne hos Rigshospitalet.