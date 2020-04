Frygten for at blive smittet med corona har ramt rigtig mange danskere.

Angsten for smitte er især høj for dem, der er ældre eller er ramt af andre sygdomme, da de er i den særlige risikogruppe. Præcis som 53-årige Margrethe Manøe, der har en kronisk kræftsygdom.

Alligevel har hun valgt at passe sit arbejde som tandlæge hos Tandlægen.dk i Varde, fortæller hun til JydskeVestkysten.

Når Margrethe Manøe som kræftsyg er én de mange danskere, der helst skal undgå at blive smittet med coronavirus, er spørgsmålet dette:

Hvorfor har Margrethe Manøe, der i fem år har været i behandling for knoglemarvskræft, ikke valgt at blive hjemme for at undgå risikoen for smitte?

Margrethe Manøe oplyser, at hun bruger de nødvendige værnemidler som masker og særlige briller.

Og så stoler hun på sine patienter.

»Vi snakker i telefon med alle patienterne før behandlingerne. Har de covid-19-symptomer, skal de selvfølgelig ikke møde op,« lyder den eneste kommentar fra Margrethe Manøe.

Sådan undgår kræftsyg tandlæge coronavirus Her er måden klinikken Tandlæge.dk i Varde har valgt, at kræftsyge Margrethe Manøe får patienter, mens coronavirussen hærger. Patienter spørges om de har symptomer på coronavirus.

Har patienter feber, tør hoste og hovedpine skal de ikke komme ind på tandklinikken til behandling.

Patienterne indkaldes i en bestemt rækkefølge.

Denne prioritering er foretaget ud fra en vurdering af den enkelte patient.

Det tager cirka fem minutter for Margrethe Manøe at gøre sig klar til en ny patient som følge af værnemidlerne. Kilde: Jyskevestkysten.dk

Faktisk lukkede tandklinikken næsten helt ned, og 13 af 15 medarbejdere blev sendt hjem den 19 marts.

Og der er stadig ikke fuld bemanding på arbejdspladsen, selv om Tandlægen.dk er begyndt at åbne mere op i denne uge.

B.T. har henvendt sig til formanden for Tandlægeforeningen, Susanne Kleist.

Er der ikke en ret stor utryghed i, at en kræftramt tandlæge tager arbejde i denne corona-tid, fordi hun blandt andet stoler på patienter, der siger, de ikke har symptomer på coronavirus?

»Der er altid en risiko for smitte. Men jeg stoler på, at tandlægerne kan udføre deres arbejde med den rigtige beskyttelse,« svarer hun.

Så der er ingen tandlæger indtil videre smittet med coronavirus?

»Der har været et eksempel på en i starten af marts, der blev smittet på ferie i udlandet, men ellers har jeg ikke kendskab til, at der er sket smitte. Hverken i perioden, hvor vi kun behandlede kritiske patienter, eller efter genåbningen i denne uge,« siger tandlægeformanden.

