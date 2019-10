13-årige kræftramte Marcus Madsen fra Måløv er blevet godkendt til at komme til USA for at blive undersøgt af amerikanske læger i Miami.

Det skriver TV 2 Lorry.

Marcus Madsen har været vidt omkring i medierne heriblandt B.T., efter hans rørende historie blev delt på Facebook, samt historien om, at hans klassekammerater var begyndt at indsamle pant for at skaffe penge til behandlingen.

Marcus Madsen lider af en sjælden kræftsygdom i hjernen, som der ikke findes behandlingsmuligheder for i Danmark. Men i USA er der mulighed for behandling, der stadig er på forsøgsplan.

Familien har siden lavet en indsamling til Marcus Madsen gennem Facebook-siden 'Kampen mod hjernetumor', der i skrivende stund har indsamlet knap 3,5 mio. kr. til behandlingen, der koster i omegnen af 4 mio. kr.

At der nu er udsigt til, at Marcus Madsen kan modtage behandlingen i Miami, er familien lykkelige for:

»Det er megastort, og det er vi helt utroligt glade for. Vi har gået og ventet på den her dato, det er et godt skridt på vejen,« siger Marcus Madsens far, Søren Høj Madsen, til TV 2 Lorry.

Indtil videre er tale om en godkendelse til en tre dages forundersøgelse i USA, som skal gøre det klart, om Marcus Madsen er egnet til forsøgsbehandlingen.

Men Søren Høj Madsen slår fast til TV 2 Lorry, at det er et vigtigt skridt på vejen.

Marcus Madsens forældre blev opmærksomme på sygdommen på en ferie i Spanien, hvor deres søn var blevet meget syg. Lægerne i Spanien diagnosticerede Marcus Madsen med kræft, der skulle vise sig at være den sjældne sygdom DIPG.

DIPG er en hjernetumor i centralnervesystemet, som fortrinsvist rammer børn.

Vil man følge Marcus Madsens forløb eller støtte hans behandling, kan følge med og finde oplysninger på familiens Facebookside.