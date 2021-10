»Vi prøver at være i det, så godt vi kan. Det er svært. Vi skal leve, som om det er Magnus’ sidste dag.«

Karina Funder Nielsen er mor til niårige Magnus, der har en tumor i hjernestammen.

En tumor, der ikke kan bortopereres, og som derfor tvinger familien til at være til stede her og nu.

»Det bliver for trist, hvis vi tænker på, at han måske dør lige om lidt,« siger moderen.

Magnus Funder Nielsen ses her sammen med sine forældre Karina og Claus samt broderen, Villads. Billedet er to år gammelt og taget da B.T. sidste besøgte familien. Foto: Astrid Dalum

B.T. har tidligere skrevet om Magnus og hans familie, kort efter de fik besked om diagnosen.

Siden dengang er Magnus mod alle odds blevet to år ældre, selvom lægerne kun gav ham et år at leve i.

Tumoren i hjernestammen er hverken blevet mindre eller større. For 81 kemobehandlinger har holdt sygdommen i skak.

»Magnus ved godt, at han ikke bliver rask,« siger faderen Claus Funder Nielsen.

Magnus Funder Nielsen fra Grindsted har en tumor i hjernen. Tumoren blev opdaget, da han begyndte at skele. Foto: Astrid Dalum

»Men han har en præst, han taler med fra det palliative team. Det er ikke altid, Magnus vil sige til os, hvad han tænker. Han vil ikke gøre os kede af det,« siger faderen.

En ven af familien har nu startet en indsamling i forbindelse med Knæk Cancer i denne uge, som skal hjælpe familien med at skaffe penge til et værelse til Magnus.

Værelset skal være et sted, hvor han kan være sig selv.

»Magnus går i skole tre gange om ugen, halvanden time af gangen. Mere kommer han ikke til at kunne klare. Men han har brug for at trække sig, når han kommer hjem,« siger Claus Funder Nielsen.

Magnus ses her sammen med sin kat. Foto: Privat.

Familien flyttede på landet for at give Magnus mere ro omkring sig og plads til at nyde dyr og frisk luft, mens han fik kemobehandlinger.

Men det viste sig, at huset, de havde købt, var fyldt med skimmelsvamp. Derfor er de penge, der skulle bruges til at bygge værelse til Magnus for, nu blevet brugt til nyt tag for at få bugt med skimmelsvampen.

Derfor samler familien nu penge ind til Magnus. Indsamlingen kickstartes lørdag med en fælles løbe-, slentre- eller gåtur rundt om Engsøen i Grindsted.

»Det vil betyde meget for Magnus at få det værelse. Det er hans største ønske lige nu. Det ville være dejligt at kunne opfylde det ønske,« siger Claus Funder Nielsen.

Indsamlingen kan støttes på mobilepay: 27 12 35 30. Indsamlingen er godkendt af indsamlingsnævnet.