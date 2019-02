55-årige Jan Poulsen og hans søn Jonas har besluttet, at de skal på en hyggelig og afslappende tur til Bangkok.

Kort forinden har Jan fået tilladelse af hospitalet til at rejse. Jan er nemlig ramt af knoglekræft.

Ferien i Thailands hovedstad er da også både hyggelig og afslappende. I hvert fald lige indtil fredag formiddag, hvor far og søn skal hjem.

Her er fredagen og lørdagen et mindre mareridt. Og til sidste ender det også med at gøre særdeles ondt på pengepungen af en helt særlig grund. Det vender vi tilbage til.

Jan Poulsen endte med at betale 28.000 kroner for at komme hjem fra sin ferie i Thailand. Vis mere Jan Poulsen endte med at betale 28.000 kroner for at komme hjem fra sin ferie i Thailand.

Flyet skal sætte kurs mod Danmark fredag klokken 10.00 dansk tid, men er i første omgang forsinket på grund af tekniske problemer. Siden bliver det udskudt flere gange, inden det bliver aflyst.

»Vi får så allesammen et værelse, men vi aner ikke, hvad der sker, og om eller hvornår vi kan komme hjem. Intet,« fortæller Jan Poulsen til B.T.

Jan Poulsen, der ejer et mindre rengøringsfirma, beskriver så, hvordan Norwegian slet ikke informerer de mange strandede passagerer.

Rygterne går på, at der vil gå lang tid, men problemet er, at Jan Poulsen ikke har lang tid.

Jan Poulsen og hans søn, Jonas, havde planlagt en hyggelig og afslappende ferie. Den endte dog med at blive en meget dyr affære. Foto: Privatfoto Vis mere Jan Poulsen og hans søn, Jonas, havde planlagt en hyggelig og afslappende ferie. Den endte dog med at blive en meget dyr affære. Foto: Privatfoto

Da hotelpersonalet så begynder at snakke om at finde et nyt hotel, får Jan det for alvor dårligt.

»Der går jeg lidt i panik. Jeg begynder at blive nervøs, fordi jeg ikke ved, hvad der sker. Det rammer mig hårdt på psyken, når jeg ikke har en plan. Jeg bliver faktisk dårlig,« fortæller han.

Panikken skyldes, at Jan Poulsen skal være hjemme inden mandag. Her har han nemlig en aftale på hospitalet.

»Jeg skal bare hjem, tænker jeg. Jeg har kræft i mine knogler, og jeg skal have min månedlige kemobehandling.«

Til sidst bliver uvisheden nok.

»Så siger min søn til mig: ‘Far, nu tager jeg hånd om det her. Vi skal hjem’.«

De får fat på en bekendt hjemme i Danmark, der finder to flybilletter med Qatar Airways. Tager de dem, vil de være på dansk jord igen søndag morgen. Der er bare ét problem.

Billetterne koster 14.000 kroner stykket.

»Så siger jeg til min søn: ‘Tag dem.’ Så måtte vi jo tage det med økonomien, når vi kom hjem.«

Da B.T. taler med Jan Poulsen søndag, er han netop kommet hjem.

Og udover den dyre affære, det endte med at blive, er han mest af alt frustreret over Norwegians håndtering af det hele.

»Det værste er jo, at vi intet får at vide. Hvis jeg nu bare vidste, at vi skulle flyve på et bestemt tidspunkt, kunne jeg ringe til hospitalet, men der var ingen planer. Ingen,« siger han.

B.T. har efterfølgende konfronteret flyselskabet Norwegian med Jan Poulsens historie.

»Jeg beklager virkelig hans situation, og at han ikke kunne flyve hjem med Norwegian. Og jeg har fuld forståelse for, at det var en meget vanskelig situation for ham. Vi forsøgte at bestille så mange passagerer som muligt med andre afgange, og jeg kan kun fortryde, at vi ikke kunne hjælpe denne passager, skriver kommunikationschef, skriver Charlotte Holmbergh Jacobsson.



Tilbage sidder Jan Poulsen også og sender en tanke til de op mod 90 danskere, der fortsat er strandet i Bangkok. B.T. har tidligere søndag talt med Ronja, der er en af de strandede danskere. En oplevelse, hun både kalder kaotisk og frustrerende. Det kan du læse mere om her.

Jan Poulsen skal nu til at undersøge, hvordan han kan kompenseres. Normalt gør han sig ikke i den slags. Men denne gang er anderledes.

På en rejse fra Thailand til Danmark ligger kompensationen på 600 euro - svarende til cirka 4.500 kroner.