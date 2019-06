Onsdag sidste uge delte 42-årige Hilde-Kristin Reed Mogensen et billede fra sygesengen. Hun var netop blevet opereret for kræft, men skulle allerede mandagen efter møde i jobafklaring hos kommunen.

Men tirsdag kan hun fortælle, at hun aldrig kom af sted - kommunen havde nemlig skiftet mening.

Hilde-Kristin Reed Mogensens opslag på Facebook gik viralt og fremtvang en kommentar fra både Kristian Andersen, formand for beskæftigelsesudvalget og folketingskandidat for Kristendemokraterne, og beskæftigelseschef Kim Ulv Christensen.

I en fælles pressemeddelelse lovede de, at Hilde-Kristin Reed Mogensens sag ville blive genvurderet for at se, om kommunnen havde tolket reglerne på området unødigt stramt.

Og det er det, der nu er kommet en forlængelse af sygedagpenge ud af - dog ikke i særligt lang tid, skriver Aarhus Stiftstidende.

I første omgang er Hilde-Kristin Reed Mogensens sygedagpenge nemlig blot forlænget med 14 dage, hvor det skal afklares, om hun er kræftfri.

Hilde-Kristin Reed Mogensen, der arbejder som dyrlæge og er fast tilknyttet en klinik, som hun dog er sygemeldt fra i øjeblikket, håber naturligvis, at hun er kræftfri.

Men selv hvis hun er, så står hun stadig foran seks ugers forebyggende kemobehandling.

»Min sagsbehandler har sagt, at det ikke er en mulighed at være på sygedagpenge, fordi den forebyggende strålebehandling ikke bliver betragtet som egentlig behandling,« fortæller Hilde-Kristin Reed Mogensen til Aarhus Stiftstidende.

Sagen vil nu blive diskuteret i beskæftigelsesudvalget og med sagsbehandlere, så en hård fortolkning af loven ikke sker igen.

»Det er vigtigt at hjælpe vores borgere. Der er ingen, der arbejder inden for dette område, der ønsker at gøre folks situation værre, men det er ikke nemt at manøvrere som sagsbehandler,« siger Kristian Andersen og fortsætter:

»Jeg kan ikke afgøre, om Reed Mogensen falder ind under forlængelsesmulighederne, det er ikke op til mig at agere sagsbehandler. Jeg er blot glad for, at hun får forlænget sygedagpengene.«