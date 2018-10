»Uh uh, nu er jeg lige i narkose. Så kan jeg slappe af, mens lægen gi'r mig dosen. Ta'r han sprøjten frem, vil jeg hellere hjem.«

Sådan synger ét af de syv kræftramte børn på H.C Andersens Børnehospital i Odense, der sammen har lavet en musikvideo om, hvor 'totalt ufedt det er at få kemo'.

På Youtube kan man finde deres musikvideo under navnet 'Cool kemo-kids', hvor børnene synger deres egen tekst og danser.

Blandt andet de karakteristiske dansetrin fra computerspillet 'Fortnite' - som sygeplejerskerne også ihærdigt forsøger at være med på.

Clara 11 år, Kasper 9 år, Magnus 10 år Foto: PRIVATFOTO Vis mere Clara 11 år, Kasper 9 år, Magnus 10 år Foto: PRIVATFOTO

»Føler mig lidt alene her med mor og far. Benene de føles så slappe (...) Keder mig mere, end du fatter. For Fornite er 'not'. Hospitalets net det lagger. Mine venner er på. Og jeg savner dem,« synger en af børnestemmerne.

»Humoren hjælper mig til, at jeg ikke er så meget nede over at have fået kræft.« siger 11-årige Clara Diedrichsen til B.T.

Hun synes, det var sjovt at lave videoen, og en af børnenes skolelærere på hospitalet fortæller, hvor vigtigt humor er for børnene i en hård tid.

»Nogle ting kan være lettere at tale om, hvis man kan bruge humor. Måske kan humoren også bidrage til, at man kan se mere lyst på tingene - også når det er allermest hårdt,« siger skolelærer på H.C Andersens Børnehospital Anne Risager Nyhøj

Børnenes anden skolelærer Niels Straarup Fritsen har hjulpet med at udarbejde musikvideoen. Men teksten er børnenes egne ord, siger han.

»Børnene fortæller mange detaljer i sangen, om hvordan de har det, deres behandling, medicinen og samtidig viser de også, at man gerne må have det sjovt, når man har kræft. Her samler vi på smil og grin,” fortæller Niels Straarup Fritsen.

Begge skolelærere fortæller, at det, at lave musikvideoen, har skabt stærkere relationer og et fællesskab indbyrdes blandt børnene.

»Samtidig med det, har de fået mulighed for på en anden måde at få bearbejdet en del af den virkelighed, de er i lige nu - kræftramt og indlagt på OUH,« siger Niels Staarup Fritsen.

Fire af børnene har selv udarbejdet nogle svar til B.T.:

Clara Diedrichsen, 11 år:

Hvordan var det at lave videoen?

»Det var sjovt at være med«

Clara Diedrichsen på 11 år Foto: PRIVATFOTO Vis mere Clara Diedrichsen på 11 år Foto: PRIVATFOTO

Hvilke reaktioner har I fået indtil videre?

»Jeg kender mange voksne, som har sagt, at videoen er rigtig god«

Hvordan hjælper humoren jer i jeres hverdag?

»Humoren hjælper mig til, at jeg ikke er så meget nede over at have fået kræft«

Magnus Grøndahl Poulsen, 10 år:

Hvem fik ideen - og hvordan?

»Bjørn, da han så en sang om Fortnite på Youtube sammen med Niels (lærer)«

Hvordan var det at lave videoen?

»Det var sjovt og hyggeligt. Det var sjovest at indspille sangen«

Hvem har udarbejdet teksten?

»Det har børnene. Med hjælp fra lærere og forældre.«

Hvilke reaktioner har I fået indtil videre?

»Mine klassekammerater så den i går. De synes, den er god.«

Bjørn Pedersen, 7 år:

Hvem fik ideen - og hvordan?

»Jeg så en video på Youtube sammen med Niels om Fortnite; “Stormen kommer”«

7-årige Bjørn Pedersen Foto: PRIVATFOTO Vis mere 7-årige Bjørn Pedersen Foto: PRIVATFOTO

Hvordan var det at lave videoen?

»Det var rigtig sjovt. Det var sjovest at synge ind.«

Kasper, 9 år:

Hvad håber I at få ud af den?

Kasper, 9 år Foto: PRIVATFOTO/YouTube Vis mere Kasper, 9 år Foto: PRIVATFOTO/YouTube

»At folk vil synes om den og respektere folk med kræft«

Hvilke reaktioner har I fået indtil videre?

»Mega sej video. De synes, den er sjov.«

Hvordan hjælper humoren jer i jeres hverdag?

»Humor hjælper på humøret«