Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På knap en uge har 7.700 danskere tilmeldt sig som stamcelledonorer via Sundhed.dk.

Det er flere tilmeldinger end i hele 2022, skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse.

Den stigende interesse kommer efter, at Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler torsdag i sidste uge delte et Facebook-opslag, hvor han opfordrede danskerne til at registrere sig som stamcelledonor.

»Det var ret overvældende. Allerede i løbet af torsdagen havde vi set, at der var flere end normalt, og vi fandt jo så hurtigt ud af, at det var et Facebook-opslag, der havde sat gang i noget, siger overlæge på Rigshospitalet Helle Bruunsgaard i pressemeddelelsen.

Fakta om stamcelledonation Der er brug for mange tilmeldte stamcelledonorer – optimalt helt op til 10 procent af befolkningen, hvis man skal kunne finde lokale stamcelledonorer til blandt andet leukæmipatienter, der har brug for en stamcelledonation.

I langt de fleste tilfælde skal donoren have indsprøjtninger med immunstimulerende medicin i fem dage.

Derefter kommer processen med at høste stamcellerne, som tager omkring 4-6 timer. Her føres blod fra en kanyle i den ene arm ind i en maskine, der skummer stamcellerne fra og sender blodet tilbage i donor via den anden arm.

Kilde: Rigshospitalet

Michael Ziegler, der er i behandling for akut leukæmi (blodkræft, red.), er afhængig af en stamcelletransplantation fra en egnet donor. Og dem findes der kun to af ud af de i alt 30 millioner donorer i det internationale donorregister.

En af dem er en kvinde fra Chile, og takket være hende kan Michael Ziegler se frem til transplantation i begyndelsen af marts.



»Jeg er kvinden dybt og evig taknemmelig. Jeg ved ikke mere om kvinden end nationalitet og alder – og hun ved tilsvarende lidt om mig. Vi kommer aldrig til at møde hinanden. Og alligevel vælger hun at gøre dette for mig. Det er rørende,« skrev Michael Ziegler i sit Facebook-opslag.

Der findes titusindvis af vævstyper, og for at en donor matcher en patient, skal immunsystemet passe næsten helt perfekt.



»Kun omkring 0,1 procent af stamcelledonorerne kommer til at donere. Så svært er det at finde et godt match, så der er brug for mange mulige donorer at søge blandt. Og man kan altid sige nej, også selv om man skulle være en af dem, der pludselig passer til en patient,« siger Helle Bruunsgaard.